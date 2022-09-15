Зимняя заготовка с изюминкой: консервированные помидоры с виноградом
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Попробуйте неожиданное сочетание продуктов в одной банке – маринованные помидоры с виноградом.
Делать заготовки на зиму – это полезно, экономно, но еще и интересно, ведь можно путем экспериментов открывать для себя новые сочетания и вкусы.
К примеру, как можно необычно закатать помидоры? "Телеграф" предлагает вам добавить к ним виноград. Благодаря такому сочетанию овощей и ягод у вашей заготовки получится оригинальный вкус. Продукты в рецепте приводятся из расчета на 3-литровую банку.
Как закатать помидоры с виноградом
Ингредиенты:
- помидоры,
- 2 грозди винограда,
- 1 луковица,
- 3 зубчики чеснока,
- 2 веточки базилика,
- 2 веточки мяты,
- 4 шт. гвоздики,
- 4 горошины черного перца,
- 2 ст. ложки 9%-го уксуса,
- 3 ст. ложки сахара,
- 1,5 ст. ложки соли.
Приготовление:
- Подготовьте помидоры и виноград, помойте, отделите от хвостиков и веточек.
- Лук порежьте колечками.
- В подготовленные стерилизованные банки уложите помидоры вперемешку с виноградом, а также добавьте лук, чеснок и все специи.
- Залейте банки крутым кипятком и оставьте на 20 минут.
- Затем слейте воду, вскипятите и снова залейте помидоры на 20 минут.
- Третий раз слейте воду, добавьте в нее соль, сахар и вскипятите.
- В банки добавьте уксус, залейте кипящим рассолом и закатайте.
- Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения.
Приятного аппетита!
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