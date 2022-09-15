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Зимняя заготовка с изюминкой: консервированные помидоры с виноградом

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Автор
Маринованные помидоры с виноградом
Маринованные помидоры с виноградом

Попробуйте неожиданное сочетание продуктов в одной банке – маринованные помидоры с виноградом.

Делать заготовки на зиму – это полезно, экономно, но еще и интересно, ведь можно путем экспериментов открывать для себя новые сочетания и вкусы.

К примеру, как можно необычно закатать помидоры? "Телеграф" предлагает вам добавить к ним виноград. Благодаря такому сочетанию овощей и ягод у вашей заготовки получится оригинальный вкус. Продукты в рецепте приводятся из расчета на 3-литровую банку.

Как закатать помидоры с виноградом

Ингредиенты:

  • помидоры,
  • 2 грозди винограда,
  • 1 луковица,
  • 3 зубчики чеснока,
  • 2 веточки базилика,
  • 2 веточки мяты,
  • 4 шт. гвоздики,
  • 4 горошины черного перца,
  • 2 ст. ложки 9%-го уксуса,
  • 3 ст. ложки сахара,
  • 1,5 ст. ложки соли.

Приготовление:

  1. Подготовьте помидоры и виноград, помойте, отделите от хвостиков и веточек.
  2. Лук порежьте колечками.
  3. В подготовленные стерилизованные банки уложите помидоры вперемешку с виноградом, а также добавьте лук, чеснок и все специи.
  4. Залейте банки крутым кипятком и оставьте на 20 минут.
  5. Затем слейте воду, вскипятите и снова залейте помидоры на 20 минут.
  6. Третий раз слейте воду, добавьте в нее соль, сахар и вскипятите.
  7. В банки добавьте уксус, залейте кипящим рассолом и закатайте.
  8. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных кабачков на зиму, по которому кабачки получаются ароматными и с хрустящей корочкой.

Теги:
#Помидоры #Виноград #Заготовки #Консервация