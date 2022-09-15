Зимняя заготовка с изюминкой: консервированные помидоры с виноградом

Попробуйте неожиданное сочетание продуктов в одной банке – маринованные помидоры с виноградом.

Делать заготовки на зиму – это полезно, экономно, но еще и интересно, ведь можно путем экспериментов открывать для себя новые сочетания и вкусы.

К примеру, как можно необычно закатать помидоры? "Телеграф" предлагает вам добавить к ним виноград. Благодаря такому сочетанию овощей и ягод у вашей заготовки получится оригинальный вкус. Продукты в рецепте приводятся из расчета на 3-литровую банку.

Как закатать помидоры с виноградом

Ингредиенты:

помидоры,

2 грозди винограда,

1 луковица,

3 зубчики чеснока,

2 веточки базилика,

2 веточки мяты,

4 шт. гвоздики,

4 горошины черного перца,

2 ст. ложки 9%-го уксуса,

3 ст. ложки сахара,

1,5 ст. ложки соли.

Приготовление:

Подготовьте помидоры и виноград, помойте, отделите от хвостиков и веточек. Лук порежьте колечками. В подготовленные стерилизованные банки уложите помидоры вперемешку с виноградом, а также добавьте лук, чеснок и все специи. Залейте банки крутым кипятком и оставьте на 20 минут. Затем слейте воду, вскипятите и снова залейте помидоры на 20 минут. Третий раз слейте воду, добавьте в нее соль, сахар и вскипятите. В банки добавьте уксус, залейте кипящим рассолом и закатайте. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

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