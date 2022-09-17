Універсальна зелень, яка має бути на кухні: три простих способи, як висушити на зиму петрушку

Цими способами можна також висушувати кріп, кінзу та базилік.

Зараз у магазинах можна придбати будь-яку приправу, проте що може бути краще "свого" домашнього продукту. Петрушка, кріп, кінза, базилік — це зелень, яку можна вирощувати навіть на балконі і завжди є свіжою, але якщо ви любитель сухих приправ — то спеціально для вас ми зібрали найкращі способи їхньої заготівлі.

Як повідомляє prostoway, про зимові заготівлі завжди потрібно думати заздалегідь. А оскільки на дворі вже осінь, весь урожай із городів практично зібраний, і зимові холоди вже не за горами, то час подібні заготівлі навіть закінчувати робити. І сушена ароматна петрушка також входить до їх числа, адже це чудова приправа, яка шикарно підкреслює смак перших страв, риби, птиці чи м’яса.

Як висушити петрушку на зиму

Перший і найпростіший спосіб – на свіжому повітрі, проте для цього потрібна тепла та сонячна погода. Можна висушувати петрушку пучками, підвісивши їх для сушіння, а також зелень можна дрібно нарізати. У другому варіанті порізану петрушку потрібно розкласти на плоскій поверхні і чекати. Можна сушити зелень і в приміщенні, але воно має добре провітрюватись.

У духовці розігрійте духовку до 45 ° C, розкладіть тонким шаром на деко петрушку і сушіть протягом 1,5-2 годин, при цьому не закриваючи дверцята. Зелень періодично помішуйте.

розігрійте духовку до 45 ° C, розкладіть тонким шаром на деко петрушку і сушіть протягом 1,5-2 годин, при цьому не закриваючи дверцята. Зелень періодично помішуйте. У мікрохвильовій печі — робити це потрібно невеликими порціями. Скляне блюдо застеліть паперовою серветкою і розкладіть на ньому петрушку. Після цього поставте максимальну потужність і сушіть зелень протягом 2 хвилин.

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