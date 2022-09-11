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Борщ заграє новими фарбами, якщо додати до нього один несподіваний інгредієнт (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Як приготувати борщ з вишнею - простий рецепт Новина оновлена 11 вересня 2022, 11:58
Як приготувати борщ з вишнею - простий рецепт

Традиційна українська страва виходить із кислуватими нотками, і дуже незвичайна на смак

Цей рецепт борщу стане в пригоді тоді, коли хочеться чогось традиційного і дуже незвичайного одночасно.

Пропонуємо приготувати українську страву на вишні. Ягоду в цьому рецепті використовують замість помідорів для закислення борщу. Замість вишні можна також використовувати й інші кислі ягоди та фрукти: аґрус, червону смородину, сливи, квашені яблука. Борщ виходить дуже смачним із кисло-солодкими нотками.

Як приготувати борщ з вишнею

Інгредієнти:

  • 1 буряк
  • 2 моркви
  • 4 картоплини
  • 1 цибуля
  • 1 зубчик часнику
  • 200 г вишні
  • 200 г квасолі
  • 0,5 качана капусти
  • сіль
  • перець
  • зелень
  • соняшникова олія для смаження

Приготування:

  1. Наливаємо в каструлю воду та доводимо до кипіння. У цей час нарізаємо соломкою буряки, відправляємо їх в окріп. Потім нарізаємо моркву дрібним кубиком і відправляємо у воду. Картоплю нарізаємо кубиком і кладемо в каструлю до інших овочів. Накриваємо кришкою та варимо 5–10 хвилин.
  2. Дрібно рубаємо капусту, відправляємо в окріп. Квасолю краще відварити заздалегідь, тоді можна додати її до борщу в самому кінці.
  3. Готуємо засмажку. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком і відправляємо на розігріту сковороду з олією. До засмажки можна додати молоду цибулю та дрібно нарізаний часник.
  4. До овочів на сковороду відправляємо вишні разом із вишневим соком. Солимо і смажимо ще кілька хвилин. Потім додаємо засмажку. Варимо до готовності картоплі та інших овочів. Солимо і перчимо на смак.

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Теги:
#Рецепти #Супи #Борщ #Вишня