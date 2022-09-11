Борщ заграє новими фарбами, якщо додати до нього один несподіваний інгредієнт (відео)

Традиційна українська страва виходить із кислуватими нотками, і дуже незвичайна на смак

Цей рецепт борщу стане в пригоді тоді, коли хочеться чогось традиційного і дуже незвичайного одночасно.

Пропонуємо приготувати українську страву на вишні. Ягоду в цьому рецепті використовують замість помідорів для закислення борщу. Замість вишні можна також використовувати й інші кислі ягоди та фрукти: аґрус, червону смородину, сливи, квашені яблука. Борщ виходить дуже смачним із кисло-солодкими нотками.

Як приготувати борщ з вишнею

Інгредієнти:

1 буряк

2 моркви

4 картоплини

1 цибуля

1 зубчик часнику

200 г вишні

200 г квасолі

0,5 качана капусти

сіль

перець

зелень

соняшникова олія для смаження

Приготування:

Наливаємо в каструлю воду та доводимо до кипіння. У цей час нарізаємо соломкою буряки, відправляємо їх в окріп. Потім нарізаємо моркву дрібним кубиком і відправляємо у воду. Картоплю нарізаємо кубиком і кладемо в каструлю до інших овочів. Накриваємо кришкою та варимо 5–10 хвилин. Дрібно рубаємо капусту, відправляємо в окріп. Квасолю краще відварити заздалегідь, тоді можна додати її до борщу в самому кінці. Готуємо засмажку. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком і відправляємо на розігріту сковороду з олією. До засмажки можна додати молоду цибулю та дрібно нарізаний часник. До овочів на сковороду відправляємо вишні разом із вишневим соком. Солимо і смажимо ще кілька хвилин. Потім додаємо засмажку. Варимо до готовності картоплі та інших овочів. Солимо і перчимо на смак.

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