Дієтичний салат із запеченим буряком: вишуканий смак

Спробуйте гарний осінній салат: суцільні вітаміни та задоволення.

Якщо ви стежите за своєю талією і віддаєте перевагу дієтичним стравам, то зверніть увагу на варіант бурякового салату з фетою і свіжою зеленню. Він не додасть зайвих сантиметрів і, напевно, вам сподобається.

"Телеграф" пропонує приготувати дієтичний салат, у якому буряк запікається у духовці. Цей коренеплід чудово поєднується із зеленню та горіхами – ви можете на свій вибір взяти, наприклад, кедрові або волоські. А фета додасть смаку пікантних ноток.

Як приготувати салат з буряком

Інгредієнти:

буряк – 2 шт.,

сир фета – 100 г,

зелень: рукола, шпинат – 1 пучок,

волоські горіхи – 2 ст. ложки,

зерниста гірчиця – 0,5 ч. ложки,

мед – 0,5 ст. ложки,

сік лайма чи лимона – 1 ч. ложка,

оливкова олія – 1 ст. ложка

Приготування:

Буряк добре помийте і неочищеним запікайте у фользі в духовці при 200°С протягом 40-60 хвилин. Горіхи обсушіть на сковороді. Буряк остудіть, очистіть і наріжте невеликими брусочками. Приготуйте заправку: змішайте гірчицю, мед, сік лайма та оливкову олію. На тарілці розкладіть зелень, зверху викладіть буряк, покришіть фету і посипте горішками. Полийте салат заправкою та подавайте.

Смачного!

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати у мультиварці рататуй зі свининою та овочами. А також пропонував заготовити найсмачніше асорті на зиму, скориставшись рецептом овочевої закатки.