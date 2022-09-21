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Дієтичний салат із запеченим буряком: вишуканий смак

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Салат з буряка із зеленню та сиром
Салат з буряка із зеленню та сиром

Спробуйте гарний осінній салат: суцільні вітаміни та задоволення.

Якщо ви стежите за своєю талією і віддаєте перевагу дієтичним стравам, то зверніть увагу на варіант бурякового салату з фетою і свіжою зеленню. Він не додасть зайвих сантиметрів і, напевно, вам сподобається.

"Телеграф" пропонує приготувати дієтичний салат, у якому буряк запікається у духовці. Цей коренеплід чудово поєднується із зеленню та горіхами – ви можете на свій вибір взяти, наприклад, кедрові або волоські. А фета додасть смаку пікантних ноток.

Як приготувати салат з буряком

Інгредієнти:

  • буряк – 2 шт.,
  • сир фета – 100 г,
  • зелень: рукола, шпинат – 1 пучок,
  • волоські горіхи – 2 ст. ложки,
  • зерниста гірчиця – 0,5 ч. ложки,
  • мед – 0,5 ст. ложки,
  • сік лайма чи лимона – 1 ч. ложка,
  • оливкова олія – 1 ст. ложка

Приготування:

  1. Буряк добре помийте і неочищеним запікайте у фользі в духовці при 200°С протягом 40-60 хвилин.
  2. Горіхи обсушіть на сковороді.
  3. Буряк остудіть, очистіть і наріжте невеликими брусочками.
  4. Приготуйте заправку: змішайте гірчицю, мед, сік лайма та оливкову олію.
  5. На тарілці розкладіть зелень, зверху викладіть буряк, покришіть фету і посипте горішками.
  6. Полийте салат заправкою та подавайте.

Смачного!

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Теги:
#Рецепт #Буряк #Салат #Фета