Дієтичний салат із запеченим буряком: вишуканий смак
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Спробуйте гарний осінній салат: суцільні вітаміни та задоволення.
Якщо ви стежите за своєю талією і віддаєте перевагу дієтичним стравам, то зверніть увагу на варіант бурякового салату з фетою і свіжою зеленню. Він не додасть зайвих сантиметрів і, напевно, вам сподобається.
"Телеграф" пропонує приготувати дієтичний салат, у якому буряк запікається у духовці. Цей коренеплід чудово поєднується із зеленню та горіхами – ви можете на свій вибір взяти, наприклад, кедрові або волоські. А фета додасть смаку пікантних ноток.
Як приготувати салат з буряком
Інгредієнти:
- буряк – 2 шт.,
- сир фета – 100 г,
- зелень: рукола, шпинат – 1 пучок,
- волоські горіхи – 2 ст. ложки,
- зерниста гірчиця – 0,5 ч. ложки,
- мед – 0,5 ст. ложки,
- сік лайма чи лимона – 1 ч. ложка,
- оливкова олія – 1 ст. ложка
Приготування:
- Буряк добре помийте і неочищеним запікайте у фользі в духовці при 200°С протягом 40-60 хвилин.
- Горіхи обсушіть на сковороді.
- Буряк остудіть, очистіть і наріжте невеликими брусочками.
- Приготуйте заправку: змішайте гірчицю, мед, сік лайма та оливкову олію.
- На тарілці розкладіть зелень, зверху викладіть буряк, покришіть фету і посипте горішками.
- Полийте салат заправкою та подавайте.
Смачного!
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