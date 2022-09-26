Яскравий маринований перець у банках: найпростіший рецепт на зиму

Радимо закатати болгарський перець у маринованому вигляді – це чудова закуска.

Сезон заготовок на зиму в розпалі. Те, що зараз готується нескладно, здається доступним і коштує недорого, взимку стане справжніми ласощами.

Наприклад, болгарський перець на зимовому столі виглядатиме яскраво та святково. Ніжний маринад надає пікантного смаку цьому овочу, а теплова обробка допоможе шкірці легко відокремлюватися. "Телеграф" знайшов напрочуд простий і швидкий рецепт цієї овочевої закуски, що навіть не вимагає стерилізації.

Як замаринувати болгарський перець

Інгредієнти:

3 кг болгарського перцю,

2,5 л маринаду,

для маринаду з розрахунку на 1 л води:

1 ст. ложка солі,

1 склянка цукру,

5 горошин чорного перцю,

2 бутони гвоздики,

на 1-літрову банку:

1 ст. ложка рослинної олії,

2 ст. ложки 9% столового оцту.

Приготування:

Добре помийте перець, видаліть плодоніжку, очистіть від насіння і поріжте шматочками. Перець перекладіть у каструлю і залийте окропом, щоб він повністю покрив перець. Накрийте кришкою і залиште на 15 хвилин, щоб перець пом’якшав і його було легше розкласти по банках. Приготуйте маринад. У потрібну кількість води, дотримуючись пропорцій, додайте цукор, сіль та спеції. Доведіть до кипіння та варіть 3 хвилини. Перець розкладіть у підготовлені простерилізовані банки. Також у кожну банку налийте олію та оцет. Залийте перець маринадом до верху банки. Закатайте банки, переверніть їх догори дном, укутайте ковдрою і залиште до охолодження.

Смачного!

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