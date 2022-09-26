Яскравий маринований перець у банках: найпростіший рецепт на зиму
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Радимо закатати болгарський перець у маринованому вигляді – це чудова закуска.
Сезон заготовок на зиму в розпалі. Те, що зараз готується нескладно, здається доступним і коштує недорого, взимку стане справжніми ласощами.
Наприклад, болгарський перець на зимовому столі виглядатиме яскраво та святково. Ніжний маринад надає пікантного смаку цьому овочу, а теплова обробка допоможе шкірці легко відокремлюватися. "Телеграф" знайшов напрочуд простий і швидкий рецепт цієї овочевої закуски, що навіть не вимагає стерилізації.
Як замаринувати болгарський перець
Інгредієнти:
- 3 кг болгарського перцю,
- 2,5 л маринаду,
для маринаду з розрахунку на 1 л води:
- 1 ст. ложка солі,
- 1 склянка цукру,
- 5 горошин чорного перцю,
- 2 бутони гвоздики,
на 1-літрову банку:
- 1 ст. ложка рослинної олії,
- 2 ст. ложки 9% столового оцту.
Приготування:
- Добре помийте перець, видаліть плодоніжку, очистіть від насіння і поріжте шматочками.
- Перець перекладіть у каструлю і залийте окропом, щоб він повністю покрив перець.
- Накрийте кришкою і залиште на 15 хвилин, щоб перець пом’якшав і його було легше розкласти по банках.
- Приготуйте маринад. У потрібну кількість води, дотримуючись пропорцій, додайте цукор, сіль та спеції. Доведіть до кипіння та варіть 3 хвилини.
- Перець розкладіть у підготовлені простерилізовані банки.
- Також у кожну банку налийте олію та оцет.
- Залийте перець маринадом до верху банки.
- Закатайте банки, переверніть їх догори дном, укутайте ковдрою і залиште до охолодження.
Смачного!
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