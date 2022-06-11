Зачем добавлять таблетку аспирина в закатки: вы наверняка об этом не знали

У аспирина в консервации есть как плюсы, так и минусы.

Лето — это сезон консерваций. На прилавках магазинов и рынков появляется все больше и больше овощей, выращенных не только в теплицах, а и просто на огородах. Ну а дачники собирают свои первые урожаи, часть из которых непременно отправляется "в банку". Ранее мы писали, как сделать так, чтобы банки с соленьями не взрывались, а теперь расскажем зачем наши бабушки добавляют в консервацию аспирин, и стоит ли продолжать так делать.

Ацетилсалициловая кислота или аспирин действительно отличный консервант, который защищает помидоры и огурцы от опасных микроорганизмов, а также помогает увеличить срок хранения солений. Однако прежде чем добавить лекарство, нужно учесть все "за" и "против", пишет belnovosti.

Зачем класть аспирин в закатки: польза и вред

Из плюсов — это защита от опасных микроорганизмов, а также увеличения срока хранения закаток. Однако не стоит забывать, что аспирин — это в первую очередь лекарство, поэтому использовать его в кулинарии нежелательно, ведь он может навредить здоровью.

Особенно в зону риска попадают люди с язвой и астмой. Даже в небольшом количестве аспирин может негативно повлиять на их состояние. Однако это не значит, что все остальные могут активно пользоваться лекарством в кулинарных целях. Более того, есть несколько отличных альтернатив.

Чем можно заменить аспирин в консервации

Заменить аспирин, при этом увеличив сроки хранения солений, помогут продукты с повышенной кислотностью. К примеру яблочный уксус или лимонный сок, также подойдет и лимонная кислота. При использовании этих компонентов соленья будут намного безопаснее и не будут негативно влиять на здоровье.

Ранее "Телеграф" писал, что кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.