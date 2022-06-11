Навіщо додавати таблетку аспірину в закатки: ви, напевно, про це не знали

У аспірину в консервації є як плюси, і мінуси.

Літо – це сезон консервацій. На прилавках магазинів і ринків з’являється все більше і більше овочів, вирощених не тільки в теплицях, а й просто на городах. Ну а дачники збирають свої перші врожаї, частина з яких неодмінно вирушає в банку. Раніше ми писали, як зробити так, щоб банки з соліннями не вибухали, а тепер розповімо навіщо наші бабусі додають у консервацію аспірин, і чи варто так робити.

Ацетилсаліцилова кислота або аспірин справді відмінний консервант, який захищає помідори та огірки від небезпечних мікроорганізмів, а також допомагає збільшити термін зберігання солінь. Однак перш ніж додати ліки, потрібно врахувати всі "за" та "проти", пише belnovosti.

Навіщо класти аспірин у закатки: користь та шкода

З плюсів – це захист від небезпечних мікроорганізмів, а також збільшення терміну зберігання закаток. Проте не варто забувати, що аспірин — це насамперед ліки, тому використовувати їх у кулінарії небажано, адже він може зашкодити здоров’ю.

Особливо в зону ризику потрапляють люди з виразкою та астмою. Навіть у невеликій кількості аспірин може негативно вплинути на їхній стан. Однак це не означає, що всі інші можуть активно користуватися ліками з кулінарною метою. Щобільше, є кілька чудових альтернатив.

Чим можна замінити аспірин у консервації

Замінити аспірин, при цьому збільшивши термін зберігання солінь, допоможуть продукти з підвищеною кислотністю. Наприклад, яблучний оцет або лимонний сік, також підійде і лимонна кислота. При використанні цих компонентів соління будуть набагато безпечнішими і негативно не впливатимуть на здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, що кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.