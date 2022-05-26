Чим замінити дефіцитну сіль у консервації: Клопотенко назвав альтернативи

Кулінар дав декілька дієвих порад щодо заміни солі

Через зупинку підприємства "Артемсіль" сіль може стати дефіцитною для всіх українців. Саме зараз більшість господинь почали замислюватись, чим можна буде замінити важливу харчову добавку при консервуванні овочів.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, чим можна замінити цю спецію.

Перевірені новини про війну і не тільки – шукайте у нашому Telegram

Кулінар пояснив, що сіль — це такий самий консервант, як цукор чи оцет. Тому в цьому питанні не варто турбуватися — можна буде консервувати овочі без солі — із цукром та оцтом.

У свою чергу Клопотенко радить переглянути свій раціон та споживати менше солі.

"З погляду здоров’я нам точно не треба шукати якусь закордонну сіль, а потрібно просто її менше використовувати. Найпростіше рішення — це привчити свій організм до споживання меншої кількості солі", — каже шеф-кухар.

Читайте також: Категорія Споживач Україна залишилася без солі — чи чекати на дефіцит і звідки братимемо стратегічний продукт Як і з паливом Україна імпортувала багато солі з Білорусі та росії, які країни можуть допомогти нам із сіллю

Раніше Євген Клопотенко розповів, що приготувати із продуктів, які потрапляють до українців із гуманітарки.