Що покласти в банку із закатками, щоб вони не луснули: перевірені лайфхаки

Жодна банка з огірками не "вибухне", якщо ви будете користуватися цими порадами.

Ось-ось настане час, коли більшість домогосподарок почне займатися консервацією, щоб заготувати якнайбільше смакот на зиму. Однак цей процес таїть у собі багато підводного каміння: то огірки виходять м’якими, то банки полопалися і т.д. Про те, як впоратися з першою "проблемою" ми вже писали раніше, а тепер розберімося, що робити, щоб банки з консервацією залишалися цілими.

Ви забудете, що може статися таке, що банки з соліннями вибухнуть, коли знатимете ці три маленькі хитрощі. У цьому немає нічого складного, пише belnovosti.

Що робити, щоб банки із консервацією не вибухали:

Ретельно промийте овочі, перш ніж складати їх у банку. Вони мають бути вимиті до "скрипу". Те саме стосується і всіх добавок: листя смородини, хрону і т. д. Їх також бажано обдати окропом.

Усі інгредієнти у банку складайте через 15 хвилин після її обробки.

Бажано до розсолу додавати листя червоної смородини, адже вважається, що так закатка стоятиме довше через бензойну кислоту, яка захищає соління від бродіння та його наслідків.

Раніше "Телеграф" писав, що кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.