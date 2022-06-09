Лише один інгредієнт зробить мариновані огірки хрусткими: бабусина хитрість

Цією хитрістю користувалися ще кілька десятків років тому.

Літо — це "головна" пора, коли багато домогосподарок починають готуватися до зими, заготовляючи консервацію. Одними з найпопулярніших овочів, у тому числі і для консервації, є огірки. Баночка смачних і хрустких огірків — як ніколи до речі до будь-якої страви.

Як зробити так, щоб овоч залишався хрустким, а не м’яким, як це часто виходить? Секрет лише в одному інгредієнті, який до консервації додавали ще наші бабусі. І цей секретний продукт – це дубовий листок, пише belnovosti.

Як зробити мариновані огірки хрусткими

Листя дуба — саме це той секретний інгредієнт, який може зробити огірки більш хрусткими. На 6 кг огірків переважно беруть близько 20 листочків.

Щобільше, дубове листя також надає овочам терпкий аромат і смак, а також з їх допомогою мариновані овочі довше зберігаються. Варто зазначити, що баночку маринованих огірків дубовим листям можна відкривати вже за місяць.

Раніше повідомлялося, як смачно і не нудно маринувати огірки: ми їх маринували і в кетчупі чили, і навіть засолювали огірки в пакеті.

Також раніше Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.