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Як замаринувати білі гриби: відмінний рецепт на зиму

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Мариновані білі гриби Новина оновлена 09 вересня 2021, 20:42
Мариновані білі гриби

Такі грибочки виходять дуже смачними і ароматними

З білих грибів можна приготувати безліч цікавих страв. А ось приготовані мариновані грибочки чудово доповнять зимову трапезу в якості закуски або основи для приготування інших страв, головне не попастися на небезпечні "дари лісу".

"Телеграф" ділиться з вами простим рецептом маринаду для білих грибів на зиму, які прикрасять будь-який стіл!

Інгредієнти:

  • Білі гриби, зварені — 1 кг.
  • Вода — 1 л.
  • Сіль, цукор — по 1-ій столовій ложці
  • Лавровий лист — 3 шт.
  • Ріпчаста цибуля — 1 шт.
  • Запашний перець — 4-5 горошин
  • Чорний перець — 8-9 горошин
  • Гвоздика — 3 бутона
  • Оцет (6%) — 70 мл.

Спосіб приготування:

  1. Варимо миті боровики в підсоленій воді 20 хвилин. Після закінчення варіння зливаємо воду.
  2. У каструлі, вкритою емаллю, змішуємо воду, сіль, цукор, лавровий лист, запашний і чорний перець, гвоздичні бутони. Даємо маринаду закипіти і заправляємо оцтом.
  3. Складаємо в маринад зварені боровики, ще раз кип’ятимо 10-15 хвилин.
  4. Наповнюємо банки порізаною ріпчастою цибулею, потім розкладаємо боровики і доливаємо киплячий маринадний розсіл.
  5. Консервуємо банки і відправляємо в льох.

Раніше "Телеграф" писав, чим небезпечні консервовані продукти.

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