Як замаринувати білі гриби: відмінний рецепт на зиму

Такі грибочки виходять дуже смачними і ароматними

З білих грибів можна приготувати безліч цікавих страв. А ось приготовані мариновані грибочки чудово доповнять зимову трапезу в якості закуски або основи для приготування інших страв, головне не попастися на небезпечні "дари лісу".

"Телеграф" ділиться з вами простим рецептом маринаду для білих грибів на зиму, які прикрасять будь-який стіл!

Інгредієнти:

Білі гриби, зварені — 1 кг.

Вода — 1 л.

Сіль, цукор — по 1-ій столовій ложці

Лавровий лист — 3 шт.

Ріпчаста цибуля — 1 шт.

Запашний перець — 4-5 горошин

Чорний перець — 8-9 горошин

Гвоздика — 3 бутона

Оцет (6%) — 70 мл.

Спосіб приготування:

Варимо миті боровики в підсоленій воді 20 хвилин. Після закінчення варіння зливаємо воду. У каструлі, вкритою емаллю, змішуємо воду, сіль, цукор, лавровий лист, запашний і чорний перець, гвоздичні бутони. Даємо маринаду закипіти і заправляємо оцтом. Складаємо в маринад зварені боровики, ще раз кип’ятимо 10-15 хвилин. Наповнюємо банки порізаною ріпчастою цибулею, потім розкладаємо боровики і доливаємо киплячий маринадний розсіл. Консервуємо банки і відправляємо в льох.

Раніше "Телеграф" писав, чим небезпечні консервовані продукти.