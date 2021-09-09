Як замаринувати білі гриби: відмінний рецепт на зиму
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Такі грибочки виходять дуже смачними і ароматними
З білих грибів можна приготувати безліч цікавих страв. А ось приготовані мариновані грибочки чудово доповнять зимову трапезу в якості закуски або основи для приготування інших страв, головне не попастися на небезпечні "дари лісу".
"Телеграф" ділиться з вами простим рецептом маринаду для білих грибів на зиму, які прикрасять будь-який стіл!
Інгредієнти:
- Білі гриби, зварені — 1 кг.
- Вода — 1 л.
- Сіль, цукор — по 1-ій столовій ложці
- Лавровий лист — 3 шт.
- Ріпчаста цибуля — 1 шт.
- Запашний перець — 4-5 горошин
- Чорний перець — 8-9 горошин
- Гвоздика — 3 бутона
- Оцет (6%) — 70 мл.
Спосіб приготування:
- Варимо миті боровики в підсоленій воді 20 хвилин. Після закінчення варіння зливаємо воду.
- У каструлі, вкритою емаллю, змішуємо воду, сіль, цукор, лавровий лист, запашний і чорний перець, гвоздичні бутони. Даємо маринаду закипіти і заправляємо оцтом.
- Складаємо в маринад зварені боровики, ще раз кип’ятимо 10-15 хвилин.
- Наповнюємо банки порізаною ріпчастою цибулею, потім розкладаємо боровики і доливаємо киплячий маринадний розсіл.
- Консервуємо банки і відправляємо в льох.
Раніше "Телеграф" писав, чим небезпечні консервовані продукти.
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