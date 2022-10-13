Ідеально гармонує з млинцями: рецепт дивовижного джему на зиму із найпростіших продуктів

Готується дуже просто і добре зберігається

Джем – чудова альтернатива варенню на зиму. Його можна зробити з різних ягід або фруктів, наприклад, навіть без загусників легко приготувати виноградний джем або солодку закрутку з персиків. Дивовижний джем також виходить із доступних сезонних плодів – яблук та слив. Цей джем у міру солодкий із приємною кислинкою.

Рецептом сливово-яблучного джему поділився кулінарний ютуб-канал "На здоров’я". Готується така солодка закрутка досить просто. Рівень цукру та консистенцію можна регулювати на свій смак. Сливово-яблучний джем добре підходить до хліба, печива, тістечок, пирога, морозива та млинців.

Складові:

сливи – 0,5 кг

яблука – 0,5 кг

цукор – 300 г -1 кг

сік 1/2 лимона

вода – 100-150мл

Спосіб приготування:

Помити плоди, очистити від кісточок та насіння. Нарізати та помістити в каструлю. Додати цукор, воду, включити середній вогонь та варити, періодично помішуючи, близько 10-15 хвилин, щоб плоди розварилися. Дати джему охолонути і подрібнити блендером, додати лимонний сік і перемішати. Знову поставити на вогонь. З моменту закипання його можна розливати по простерилізованих банках вже через 5 хвилин. Щоб отримати густіший джем, поваріть його довше. Закрити простерилізованими кришками і поставити вгору дном, перевернути.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом простої заготівлі малини на зиму. А також ми писали, як приготувати ідеальне по солодощам та кислоті варення.