Пикантный вкус и манящий запах: рецепт необычной закатки на зиму из яблок и горчицы
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Помимо шикарного вкуса, это блюдо также максимально полезное.
Сезон яблок в самом разгаре, и если вы уже наелись свежих фруктов, то можно подумать о том, чтобы заготовить немного яблочной консервации на зиму. Одним из самых вкусных лакомств на зиму являются моченые яблоки. А если их еще и сочетать с горчицей — то получится фантастически вкусная закуска с необычным пикантным вкусом.
Как сообщает портал "Так просто", аромат этого блюда и манит его попробовать, а пикантный вкус никогда не разочарует. Более того, еще одним преимуществом этого блюда является простота его приготовления.
Моченые яблоки с горчицей: рецепт
Ингредиенты:
- 3-4 кг яблок
- 10 л воды
- 100 г соли
- 1 ст. сахара
- 3 ст. л. горчицы (порошок)
- листья смородины
Способ приготовления:
- В воде разведите горчицу, сахар и соль. Доведите всю эту смесь до кипения и дайте ей остыть.
- Возьмите емкость, в которой будете квасить яблоки, и на ее дно уложите листья смородины плотным слоем. Также можно использовать листья вишни или солому.
- Стоит отметить, что важно выбрать "правильные" яблоки. Лучше всего для этого подходят сорта "снежный кальвиль" и "голден". Плюс ко всему, важно выбрать плоды, на которых нет темных пятен и червоточин. Яблоки вымойте и уложите поверх листьев.
- Сверху яблоки залейте уже остывшей горчичной заливкой. Чтобы плоды не всплывали, сверху накройте их тарелкой и придавите грузом.
- Заготовку отправьте в прохладное место примерно на месяц. После этого моченые яблоки с горчицей готовы к употреблению!
Также "Телеграф" делился рецептом отменной заготовки из яблок. Начинка, которую можно использовать для пирожков и пирогов, отлично хранится в банках всю зиму.