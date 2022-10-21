Пикантный вкус и манящий запах: рецепт необычной закатки на зиму из яблок и горчицы

Помимо шикарного вкуса, это блюдо также максимально полезное.

Сезон яблок в самом разгаре, и если вы уже наелись свежих фруктов, то можно подумать о том, чтобы заготовить немного яблочной консервации на зиму. Одним из самых вкусных лакомств на зиму являются моченые яблоки. А если их еще и сочетать с горчицей — то получится фантастически вкусная закуска с необычным пикантным вкусом.

Как сообщает портал "Так просто", аромат этого блюда и манит его попробовать, а пикантный вкус никогда не разочарует. Более того, еще одним преимуществом этого блюда является простота его приготовления.

Моченые яблоки с горчицей: рецепт

Ингредиенты:

3-4 кг яблок

10 л воды

100 г соли

1 ст. сахара

3 ст. л. горчицы (порошок)

листья смородины

Способ приготовления:

В воде разведите горчицу, сахар и соль. Доведите всю эту смесь до кипения и дайте ей остыть. Возьмите емкость, в которой будете квасить яблоки, и на ее дно уложите листья смородины плотным слоем. Также можно использовать листья вишни или солому. Стоит отметить, что важно выбрать "правильные" яблоки. Лучше всего для этого подходят сорта "снежный кальвиль" и "голден". Плюс ко всему, важно выбрать плоды, на которых нет темных пятен и червоточин. Яблоки вымойте и уложите поверх листьев. Сверху яблоки залейте уже остывшей горчичной заливкой. Чтобы плоды не всплывали, сверху накройте их тарелкой и придавите грузом. Заготовку отправьте в прохладное место примерно на месяц. После этого моченые яблоки с горчицей готовы к употреблению!

Также "Телеграф" делился рецептом отменной заготовки из яблок. Начинка, которую можно использовать для пирожков и пирогов, отлично хранится в банках всю зиму.