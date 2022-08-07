Вкуснее, чем сухофрукты и цукаты: рецепт сухого варенья из яблок

Приготовление такого варенья не займет много времени или сил.

Популярным блюдом, которое получило название "киевское" славится не только торт или легендарная перепичка, о которой мы писали ранее, но и необычное сухое варенье. Стоит отметить, что впервые вся Европа узнала об этом рецепте еще XIV веке.

Огромный плюс сухого варенья — это то, что оно сохраняет все полезные вещества свежих фруктов, в отличие от обычного варенья. А также в его составе меньше сахара. Как приготовить такой десерт, пишет prostoway.

Киевское сухое варенье: рецепт

Ингредиенты:

1 кг яблок;

300 г сахара;

1 ч. л. корицы;

0,5 ч. л. лимонной кислоты.

Способ приготовление:

Помойте яблоки, удалить у них сердцевину и нарежьте на части. Получившиеся заготовки выложите на лист, застеленный пергаментом.

В тарелке перемешайте сахар, корицу и "лимонку", а затем посыпьте этой смесью яблоки.

Отправьте кусочки яблок в духовку, разогретую до 180-200 градусов, на 20-30 минут, после чего дождитесь пока они немного остынут.

Противные сушилки застелите бумагой для выпекания, посыпьте сахарной пудрой и переложить на них яблоки.

Оставьте яблоки на 12 часов при температуре 40 градусов. Когда истечет половина указанного времени, не забудьте их перевернуть.

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