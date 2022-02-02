Как приготовить легендарную киевскую перепичку дома: самый простой рецепт
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Киевская перепичка считается одной из кулинарных визиток Киева.
Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал как приготовить тесто для домашних пирожков, поделился рецептом одного из самых известных блюд в Киеве — легендарной киевской перепички.
Повар отмечает, что этот рецепт является самым простым. Ярославский отмечает, что не нужно делать тесто слишком жидким, ведь такое тесто будет прилипать к поверхности и впитывать много жира во время жарки, а очень густое тесто — не будет рыхлым и сочным.
Киевская перепичка: ингредиенты
- 350г теплой воды
- 35-40г сахара
- 8-10 сухих дрожжей
- 520-540г муки
- 10г соли
- масло для фритюра
- 10 сосисок
Способ приготовления:
- В теплой воде растворите сахар и дрожжи. Помните, что сухим дрожжам нужно постоять 15-17 минут, чтобы они стали активны.
- После добавьте просеянную муку, соль и замесите тесто. Оставьте тесто в теплом месте на часок, чтобы оно поднялось.
- Далее сформируйте из него 10 кусочков. Придайте сформированным кусочкам теста прямоугольную форму. Заверните сосиски в тесто, хорошо подняв края, как на вареники.
- Уже сформированные лепешки оставьте в теплом место, чтобы они подошли примерно в 2.5 раза.
- Подготовьте масло, доведя его до 180 градусов. Осторожно берите сырую перепичку и положите ее в масло. Обжаривайте ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета.
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