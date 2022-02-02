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Как приготовить легендарную киевскую перепичку дома: самый простой рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Перепичка — это типичный киевский снек, похожий на сосиску в тесте
Перепичка — это типичный киевский снек, похожий на сосиску в тесте

Киевская перепичка считается одной из кулинарных визиток Киева.

Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал как приготовить тесто для домашних пирожков, поделился рецептом одного из самых известных блюд в Киеве — легендарной киевской перепички.

Повар отмечает, что этот рецепт является самым простым. Ярославский отмечает, что не нужно делать тесто слишком жидким, ведь такое тесто будет прилипать к поверхности и впитывать много жира во время жарки, а очень густое тесто — не будет рыхлым и сочным.

Киевская перепичка: ингредиенты

  • 350г теплой воды
  • 35-40г сахара
  • 8-10 сухих дрожжей
  • 520-540г муки
  • 10г соли
  • масло для фритюра
  • 10 сосисок

Способ приготовления:

  1. В теплой воде растворите сахар и дрожжи. Помните, что сухим дрожжам нужно постоять 15-17 минут, чтобы они стали активны.
  2. После добавьте просеянную муку, соль и замесите тесто. Оставьте тесто в теплом месте на часок, чтобы оно поднялось.
  3. Далее сформируйте из него 10 кусочков. Придайте сформированным кусочкам теста прямоугольную форму. Заверните сосиски в тесто, хорошо подняв края, как на вареники.
  4. Уже сформированные лепешки оставьте в теплом место, чтобы они подошли примерно в 2.5 раза.
  5. Подготовьте масло, доведя его до 180 градусов. Осторожно берите сырую перепичку и положите ее в масло. Обжаривайте ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета.

Ранее повар раскрыл секрет приготовления идеального хрустящего картофеля.

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#Рецепт #Владимир Ярославский
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