Как приготовить легендарную киевскую перепичку дома: самый простой рецепт

Киевская перепичка считается одной из кулинарных визиток Киева.

Судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский, который ранее рассказал как приготовить тесто для домашних пирожков, поделился рецептом одного из самых известных блюд в Киеве — легендарной киевской перепички.

Повар отмечает, что этот рецепт является самым простым. Ярославский отмечает, что не нужно делать тесто слишком жидким, ведь такое тесто будет прилипать к поверхности и впитывать много жира во время жарки, а очень густое тесто — не будет рыхлым и сочным.

Киевская перепичка: ингредиенты

350г теплой воды

35-40г сахара

8-10 сухих дрожжей

520-540г муки

10г соли

масло для фритюра

10 сосисок

Способ приготовления:

В теплой воде растворите сахар и дрожжи. Помните, что сухим дрожжам нужно постоять 15-17 минут, чтобы они стали активны. После добавьте просеянную муку, соль и замесите тесто. Оставьте тесто в теплом месте на часок, чтобы оно поднялось. Далее сформируйте из него 10 кусочков. Придайте сформированным кусочкам теста прямоугольную форму. Заверните сосиски в тесто, хорошо подняв края, как на вареники. Уже сформированные лепешки оставьте в теплом место, чтобы они подошли примерно в 2.5 раза. Подготовьте масло, доведя его до 180 градусов. Осторожно берите сырую перепичку и положите ее в масло. Обжаривайте ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета.

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