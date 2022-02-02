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Як приготувати легендарну київську перепічку вдома: найпростіший рецепт

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Перепічка — це типовий київський снек, схожий на сосиску в тісті
Перепічка — це типовий київський снек, схожий на сосиску в тісті

Київська перепічка вважається однією з кулінарних візиток Києва.

Суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський, який раніше розповів, як приготувати тісто для домашніх пиріжків, поділився рецептом однієї з найвідоміших страв у Києві — легендарної київської перепічки.

Кухар зазначає, що цей рецепт є найпростішим. Ярославський зазначає, що не потрібно робити тісто занадто рідким, адже таке тісто прилипатиме до поверхні і вбиратиме багато жиру під час смаження, а дуже густе тісто — не буде пухким і соковитим.

Київська перепічка: інгредієнти

  • 350г теплої води
  • 35-40г цукру
  • 8-10 сухих дріжджів
  • 520-540г борошна
  • 10г солі
  • олія для фритюру
  • 10 сосисок

Спосіб приготування:

  1. У теплій воді розчиніть цукор та дріжджі. Пам’ятайте, що сухим дріжджам потрібно постояти 15-17 хвилин, щоб вони стали активними.
  2. Після цього додайте просіяне борошно, сіль і замісіть тісто. Залиште тісто в теплому місці на годинку, щоб воно піднялося.
  3. Далі сформуйте з нього 10 шматочків. Надайте сформованим шматочкам тіста прямокутну форму. Загорніть сосиски в тісто, добре піднявши краї, як на вареники.
  4. Вже сформовані коржики залиште в теплому місці, щоб вони підійшли приблизно в 2,5 рази.
  5. Підготуйте масло, довівши його до 180 градусів. Обережно беріть сиру шпильку і покладіть її в масло. Обсмажуйте приблизно по 1 хвилині з кожного боку до красивого рум’яного кольору.

Раніше кухар розкрив секрет приготування ідеальної хрусткої картоплі.

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#Рецепт #Володимир Ярославський
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