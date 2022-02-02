Як приготувати легендарну київську перепічку вдома: найпростіший рецепт
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Київська перепічка вважається однією з кулінарних візиток Києва.
Суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський, який раніше розповів, як приготувати тісто для домашніх пиріжків, поділився рецептом однієї з найвідоміших страв у Києві — легендарної київської перепічки.
Кухар зазначає, що цей рецепт є найпростішим. Ярославський зазначає, що не потрібно робити тісто занадто рідким, адже таке тісто прилипатиме до поверхні і вбиратиме багато жиру під час смаження, а дуже густе тісто — не буде пухким і соковитим.
Київська перепічка: інгредієнти
- 350г теплої води
- 35-40г цукру
- 8-10 сухих дріжджів
- 520-540г борошна
- 10г солі
- олія для фритюру
- 10 сосисок
Спосіб приготування:
- У теплій воді розчиніть цукор та дріжджі. Пам’ятайте, що сухим дріжджам потрібно постояти 15-17 хвилин, щоб вони стали активними.
- Після цього додайте просіяне борошно, сіль і замісіть тісто. Залиште тісто в теплому місці на годинку, щоб воно піднялося.
- Далі сформуйте з нього 10 шматочків. Надайте сформованим шматочкам тіста прямокутну форму. Загорніть сосиски в тісто, добре піднявши краї, як на вареники.
- Вже сформовані коржики залиште в теплому місці, щоб вони підійшли приблизно в 2,5 рази.
- Підготуйте масло, довівши його до 180 градусів. Обережно беріть сиру шпильку і покладіть її в масло. Обсмажуйте приблизно по 1 хвилині з кожного боку до красивого рум’яного кольору.
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