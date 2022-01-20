Кухар розкрив секрет ідеально хрусткої картоплі та підкорив TikTok (відео)

Секрет хрусткої картоплі в тому, що її не треба запікати.

Однією з найпопулярніших страв, улюблених багатьма українцями з дитинства, є смажена або запечена картопля. У духовці ідеальної золотистої скоринки домогтися дуже легко, а ось як домогтися того, щоб картопля вийшла хрумкою без духовки?

Австралійський шеф-кухар Морган Хіпуорт під ніком поділився в TikTok своїм способом приготування ідеальної картоплі.

За словами кухаря, головний секрет апетитно хрусткої картоплі полягає в тому, щоб при приготуванні її спочатку зварити, а потім обсмажити в маслі замість того, щоб запікати в духовці, а потім кидати на сковорідку.

Хіпуорт радить спочатку почистити та нарізати картоплю. Потім покласти в каструлю і дати їй покипіти до м’якості. Після цього картоплю необхідно просушити на таці. Далі кухар рекомендує викласти на сковорідку дрібно нарізаний часник і обсмажити його на маленькому вогні в оливковій олії протягом 20 хвилин.

Після цього кулінар дістає часник, а до сковороди, де він обсмажувався, викладає картоплю. Австралієць додає до неї морську сіль, часник і розмарин, а потім обсмажує на сильному вогні до появи дуже хрусткої скоринки.

Відео з порадами кухаря стало справжнім хітом у TikTok та зібрало вже майже 300 тисяч переглядів та безліч захоплених коментарів.

Раніше "Телеграф" писав, як запекти курку з ідеальною золотистою скоринкою.