Кухар розкрив секрет ідеально хрусткої картоплі та підкорив TikTok (відео)
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Секрет хрусткої картоплі в тому, що її не треба запікати.
Однією з найпопулярніших страв, улюблених багатьма українцями з дитинства, є смажена або запечена картопля. У духовці ідеальної золотистої скоринки домогтися дуже легко, а ось як домогтися того, щоб картопля вийшла хрумкою без духовки?
Австралійський шеф-кухар Морган Хіпуорт під ніком поділився в TikTok своїм способом приготування ідеальної картоплі.
За словами кухаря, головний секрет апетитно хрусткої картоплі полягає в тому, щоб при приготуванні її спочатку зварити, а потім обсмажити в маслі замість того, щоб запікати в духовці, а потім кидати на сковорідку.
Хіпуорт радить спочатку почистити та нарізати картоплю. Потім покласти в каструлю і дати їй покипіти до м’якості. Після цього картоплю необхідно просушити на таці. Далі кухар рекомендує викласти на сковорідку дрібно нарізаний часник і обсмажити його на маленькому вогні в оливковій олії протягом 20 хвилин.
Після цього кулінар дістає часник, а до сковороди, де він обсмажувався, викладає картоплю. Австралієць додає до неї морську сіль, часник і розмарин, а потім обсмажує на сильному вогні до появи дуже хрусткої скоринки.
Відео з порадами кухаря стало справжнім хітом у TikTok та зібрало вже майже 300 тисяч переглядів та безліч захоплених коментарів.
Раніше "Телеграф" писав, як запекти курку з ідеальною золотистою скоринкою.
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