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Швидко та смачно: суддя "Майстер Шеф" розповів, як приготувати тісто для домашніх пиріжків

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Сухі дріжджі можна замінити на свіжі у пропорції 1:3. Новина оновлена 02 січня 2022, 16:51
Сухі дріжджі можна замінити на свіжі у пропорції 1:3.

Тісто можна використовувати як для пиріжків з картоплею чи капустою, так і для солодких начинок.

Суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський, який раніше розповів про секрети приготування страв, поділився рецептом ідеального тіста для домашніх пиріжків.

"Швидкий, робочий та смачний рецепт" — описує свій рецепт Володимир Ярославський.

Інгредієнти:

  • 200г молока
  • 20г яйця (половина цілого перемішаного)
  • 25г цукор
  • 4г сухих дріжджів
  • 75г олії
  • 330-350г борошна
  • 3г солі

Спосіб приготування:

  1. У тепле молоко додайте цукор та половину перемішаного вилкою яйця. Розмішайте виделкою та додайте сухі дріжджі. Дайте їм постояти 15 хвилин (накрийте місткість рушником), щоб вони стали активними: на поверхні має з’явитися піна.
  2. Після вмішайте муку|борошно|, проте не додавайте все відразу. Також на борошно додайте сіль. Залиште тісто в мисці, під плівкою або рушником у теплому місці, підійти. Обов’язково підглядайте на тісто, якщо підійшло швидше, приступайте до наступного етапу.
  3. Окремо розігрійте у сотейнику вершкову та рослинну олію, поки суміш не стане приємно теплою.
  4. Вмішайте масло в тісто, а потім добре вимішайте тісто руками на столі. Після цього поверніть тісто в миску під плівку ще на 30 хвилин в тепле місце.
  5. Коли воно підійде, можна приступати до випікання пиріжків. Начинку можна брати будь-яку.

Раніше Володимир Ярославський розповів, як приготувати низькокалорійний та ніжний " баскський чізкейк ".

Теги:
#Рецепт #Тісто #Володимир Ярославський
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