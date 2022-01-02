Швидко та смачно: суддя "Майстер Шеф" розповів, як приготувати тісто для домашніх пиріжків
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Тісто можна використовувати як для пиріжків з картоплею чи капустою, так і для солодких начинок.
Суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський, який раніше розповів про секрети приготування страв, поділився рецептом ідеального тіста для домашніх пиріжків.
"Швидкий, робочий та смачний рецепт" — описує свій рецепт Володимир Ярославський.
Інгредієнти:
- 200г молока
- 20г яйця (половина цілого перемішаного)
- 25г цукор
- 4г сухих дріжджів
- 75г олії
- 330-350г борошна
- 3г солі
Спосіб приготування:
- У тепле молоко додайте цукор та половину перемішаного вилкою яйця. Розмішайте виделкою та додайте сухі дріжджі. Дайте їм постояти 15 хвилин (накрийте місткість рушником), щоб вони стали активними: на поверхні має з’явитися піна.
- Після вмішайте муку|борошно|, проте не додавайте все відразу. Також на борошно додайте сіль. Залиште тісто в мисці, під плівкою або рушником у теплому місці, підійти. Обов’язково підглядайте на тісто, якщо підійшло швидше, приступайте до наступного етапу.
- Окремо розігрійте у сотейнику вершкову та рослинну олію, поки суміш не стане приємно теплою.
- Вмішайте масло в тісто, а потім добре вимішайте тісто руками на столі. Після цього поверніть тісто в миску під плівку ще на 30 хвилин в тепле місце.
- Коли воно підійде, можна приступати до випікання пиріжків. Начинку можна брати будь-яку.
Раніше Володимир Ярославський розповів, як приготувати низькокалорійний та ніжний " баскський чізкейк ".
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