Как закрыть на зиму вкуснейший джем из груш: подойдут даже мягкие и переспевшие плоды (видео)

Приготовить натуральный джем из груши очень просто

Сезон "закруток" продолжается и самое время подумать о том, какие вкусности заготовить на зиму. Если вы и ваши домочадцы любят сладкое, то стоит запастись не только вареньем или густым повидлом, к примеру, из слив, а и приготовить вкусный джем. Очень нежным и насыщенным получается джем из груш.

Рецептом грушевого джема на зиму делится кулинарный блог "Смачна їжа" на Youtube. Одно из преимуществ этого способа приготовления в том, что подойдут даже переспевшие и мягкие плоды, которые непригодны для консервирования целыми.

Ингредиенты:

500 г груш чистого веса

250 г сахара

2,5 ст. ложки лимонного сока

Способ приготовления:

Если груши мягкие и сильно переспели, то тогда их надо промыть и можно варить с кожурой. А жесткие плоды лучше очистить от кожуры для большей однородности джема. Нарезать грушу небольшими кусочками. Перенести фрукты в емкость для приготовления джема и добавить сахар. Поставить на слабый огонь и проварить до растворения сахара, это займет примерно 10-15 минут. Когда появится сок и масса закипит — увеличить огонь. Варить 30 минут, не закрывая крышкой и помешивая лопаткой. Снять с огня и перебить блендером или перетереть через сито. Добавить лимонный сок и ванильный сахар. Поставить на огонь и проварить 10 минут. Если готовите двойную порцию, то время варки надо увеличить до 15-20 минут. Горячий джем разлить в простерилизованные банки и закрыть. Хранить джем в прохладном месте.

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