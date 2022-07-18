Как закрыть на зиму вкуснейший джем из груш: подойдут даже мягкие и переспевшие плоды (видео)
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Приготовить натуральный джем из груши очень просто
Сезон "закруток" продолжается и самое время подумать о том, какие вкусности заготовить на зиму. Если вы и ваши домочадцы любят сладкое, то стоит запастись не только вареньем или густым повидлом, к примеру, из слив, а и приготовить вкусный джем. Очень нежным и насыщенным получается джем из груш.
Рецептом грушевого джема на зиму делится кулинарный блог "Смачна їжа" на Youtube. Одно из преимуществ этого способа приготовления в том, что подойдут даже переспевшие и мягкие плоды, которые непригодны для консервирования целыми.
Ингредиенты:
- 500 г груш чистого веса
- 250 г сахара
- 2,5 ст. ложки лимонного сока
Способ приготовления:
- Если груши мягкие и сильно переспели, то тогда их надо промыть и можно варить с кожурой. А жесткие плоды лучше очистить от кожуры для большей однородности джема. Нарезать грушу небольшими кусочками.
- Перенести фрукты в емкость для приготовления джема и добавить сахар. Поставить на слабый огонь и проварить до растворения сахара, это займет примерно 10-15 минут. Когда появится сок и масса закипит — увеличить огонь. Варить 30 минут, не закрывая крышкой и помешивая лопаткой.
- Снять с огня и перебить блендером или перетереть через сито. Добавить лимонный сок и ванильный сахар. Поставить на огонь и проварить 10 минут. Если готовите двойную порцию, то время варки надо увеличить до 15-20 минут.
- Горячий джем разлить в простерилизованные банки и закрыть. Хранить джем в прохладном месте.
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