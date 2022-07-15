Яблочно-арбузный джем: как приготовить идеальную начинку для сладких пирогов и пирожков

Угощение, которое придется по вкусу каждому

Такое лакомство, как фруктовый джем — безумно вкусное и универсальное!

Сладкое угощение можно закрыть на зиму, чтобы радовать себя в морозные дни. Также яблочно-арбузный джем можно использовать в качестве начинки для различной выпечки.

Как приготовить яблочно-арбузный джем

Ингредиенты:

мякоть арбуза 1 кг

яблоко 1 кг

лимон 1 шт

сахар 1 кг

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Приготовление:

Мякоть арбуза нарезаем кубиками, яблоки чистим от кожуры и сердцевины, нарезаем. Кладем в кастрюлю и нагреваем до размягчения. Когда арбуз и яблоки станут мягкими, перебиваем их блендером в однородную массу. Снова ставим на огонь, добавляем сахар. Варим до средней густоты, примерно минут 40. В конце варки добавляем измельченный лимон с кожурой. Разливаем в стерилизованные банки, закатываем.

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