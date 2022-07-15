Яблочно-арбузный джем: как приготовить идеальную начинку для сладких пирогов и пирожков
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Угощение, которое придется по вкусу каждому
Такое лакомство, как фруктовый джем — безумно вкусное и универсальное!
Сладкое угощение можно закрыть на зиму, чтобы радовать себя в морозные дни. Также яблочно-арбузный джем можно использовать в качестве начинки для различной выпечки.
Как приготовить яблочно-арбузный джем
Ингредиенты:
- мякоть арбуза 1 кг
- яблоко 1 кг
- лимон 1 шт
- сахар 1 кг
Приготовление:
- Мякоть арбуза нарезаем кубиками, яблоки чистим от кожуры и сердцевины, нарезаем.
- Кладем в кастрюлю и нагреваем до размягчения. Когда арбуз и яблоки станут мягкими, перебиваем их блендером в однородную массу. Снова ставим на огонь, добавляем сахар.
- Варим до средней густоты, примерно минут 40. В конце варки добавляем измельченный лимон с кожурой.
- Разливаем в стерилизованные банки, закатываем.
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