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Яблочно-арбузный джем: как приготовить идеальную начинку для сладких пирогов и пирожков

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как приготовить яблочно-арбузный джем
Как приготовить яблочно-арбузный джем

Угощение, которое придется по вкусу каждому

Такое лакомство, как фруктовый джем — безумно вкусное и универсальное!

Сладкое угощение можно закрыть на зиму, чтобы радовать себя в морозные дни. Также яблочно-арбузный джем можно использовать в качестве начинки для различной выпечки.

Как приготовить яблочно-арбузный джем

Ингредиенты:

  • мякоть арбуза 1 кг
  • яблоко 1 кг
  • лимон 1 шт
  • сахар 1 кг

Приготовление:

  1. Мякоть арбуза нарезаем кубиками, яблоки чистим от кожуры и сердцевины, нарезаем.
  2. Кладем в кастрюлю и нагреваем до размягчения. Когда арбуз и яблоки станут мягкими, перебиваем их блендером в однородную массу. Снова ставим на огонь, добавляем сахар.
  3. Варим до средней густоты, примерно минут 40. В конце варки добавляем измельченный лимон с кожурой.
  4. Разливаем в стерилизованные банки, закатываем.

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Теги:
#Рецепты #Варенье #Консервация #Джем