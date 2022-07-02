Что добавить к абрикосовому варенью, чтобы оно получилось намного вкуснее: секретный ингредиент
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"Тайный" ингредиент кроется в самой абрикосе.
Помимо консервации различных солений: огурцов, помидоров или кабачков, домохозяйки также заготавливают и различные ягоды и фрукты на зиму. Ранее мы уже писали, как вкусно законсервировать на зиму персики, а также делились рецептом густого клубничного джема, а теперь мы хотим рассказать вам, как приготовить абрикосово варенье "с изюминкой".
Оказывается, косточка от абрикосов, которую все выбрасывают, это отличное дополнение к варенью, что и делает его вкус особенным, пишет belnovosti. Внутри каждой косточки "прячется" орешек, который по вкусу напоминает миндаль. Вот именно он и является секретным ингредиентом для джема.
Абрикосовый джем с косточками: рецепт
Ингредиенты:
- 2 кг абрикосов;
- косточки от абрикосов;
- 1,5 кг сахара;
- пол-лимона.
Способ приготовления:
- Вымойте и обсушите абрикосы. Аккуратно разделите их на половинки и извлеките из них косточки.
- Плоды положите в кастрюлю и засыпьте их сахаром и оставьте их на 2-3 часа при комнатной температуре. После поставьте абрикосы на огонь. После закипания уменьшите огонь до минимума и варите будущий джем еще 20 минут. Обязательно снимайте при помощи шумовки образующуюся на поверхности пену.
- После добавьте в варенье выжатый из лимона сок, которого должно получиться примерно 4 столовые ложки, и ядра из косточек.
- Всю эту смесь варите на маленьком огне еще 3 часа, после чего протрите все через сито.
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных баклажанов, на который уйдет минимум времени. А также мы писали, как приготовить на зиму домашний кетчуп.