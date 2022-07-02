Что добавить к абрикосовому варенью, чтобы оно получилось намного вкуснее: секретный ингредиент

"Тайный" ингредиент кроется в самой абрикосе.

Помимо консервации различных солений: огурцов, помидоров или кабачков, домохозяйки также заготавливают и различные ягоды и фрукты на зиму. Ранее мы уже писали, как вкусно законсервировать на зиму персики, а также делились рецептом густого клубничного джема, а теперь мы хотим рассказать вам, как приготовить абрикосово варенье "с изюминкой".

Оказывается, косточка от абрикосов, которую все выбрасывают, это отличное дополнение к варенью, что и делает его вкус особенным, пишет belnovosti. Внутри каждой косточки "прячется" орешек, который по вкусу напоминает миндаль. Вот именно он и является секретным ингредиентом для джема.

Абрикосовый джем с косточками: рецепт

Ингредиенты:

2 кг абрикосов;

косточки от абрикосов;

1,5 кг сахара;

пол-лимона.

Способ приготовления:

Вымойте и обсушите абрикосы. Аккуратно разделите их на половинки и извлеките из них косточки. Плоды положите в кастрюлю и засыпьте их сахаром и оставьте их на 2-3 часа при комнатной температуре. После поставьте абрикосы на огонь. После закипания уменьшите огонь до минимума и варите будущий джем еще 20 минут. Обязательно снимайте при помощи шумовки образующуюся на поверхности пену. После добавьте в варенье выжатый из лимона сок, которого должно получиться примерно 4 столовые ложки, и ядра из косточек. Всю эту смесь варите на маленьком огне еще 3 часа, после чего протрите все через сито.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованных баклажанов, на который уйдет минимум времени. А также мы писали, как приготовить на зиму домашний кетчуп.