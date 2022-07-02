Що додати до абрикосового варення, щоб воно вийшло набагато смачнішим: секретний інгредієнт

"Таємний" інгредієнт криється у самій абрикосі.

Крім консервації різних солінь: огірків, помідорів або кабачків, домогосподарки також заготовляють різні ягоди і фрукти на зиму. Раніше ми вже писали, як смачно законсервувати на зиму персики, а також ділилися рецептом густого полуничного джему, а тепер ми хочемо розповісти вам, як приготувати абрикосове варення "з родзинкою".

Виявляється, кісточка від абрикосів, яку всі викидають, це відмінний додаток до варення, що робить його смак особливим, пише belnovosti. Усередині кожної кісточки "ховається" горішок, який на смак нагадує мигдаль. Саме він і є секретним інгредієнтом для джему.

Абрикосовий джем з кісточками: рецепт

Інгредієнти:

2 кг абрикосів;

кісточки від абрикосів;

1,5 кг цукру;

пів лимона.

Спосіб приготування:

Вимийте та обсушіть абрикоси. Акуратно розділіть їх на половинки і витягніть з них кісточки. Плоди покладіть у каструлю і засипте їх цукром і залиште на 2-3 години за кімнатної температури. Після цього поставте абрикоси на вогонь. Після закипання зменште вогонь до мінімуму та варіть майбутній джем ще 20 хвилин. Обов’язково знімайте за допомогою шумівки піну, що утворюється на поверхні. Після додайте у варення вичавлений з лимона сік, якого має вийти приблизно 4 столові ложки, і ядра з кісточок. Всю цю суміш варіть на маленькому вогні ще 3 години, після чого протріть через сито.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих баклажанів, на який піде мінімум часу. А також ми писали, як приготувати на зиму домашній кетчуп.