До зими не достоїть: рецепт корисного джему з полуниці з мінімумом цукру

Ідеальний рецепт для тих, хто береже свою фігуру

З настанням літа кожен намагається урізноманітнити свій раціон сезонними фруктами. Першою із дозріваючих ягід є полуниця. З неї можна приготувати смачне варення, або просто заморозити ягоди на зиму, зберігши таким чином більше вітамінів.

Дієтолог Ольга Гордієнко поділилася рецептом смачного, корисного полуничного джему, для приготування якого знадобиться мінімум цукру. Смак вийде помірно солодкий, ароматний, густий.

Як приготувати джем з полуниці на зиму

Інгредієнти:

Полуниця 1 кг

Цукор 300 г

Загущувач для варення на основі пектину 3 упаковки

Приготування:

Миємо банки, сушимо їх і стерилізуємо разом із бляшаними кришками. Миємо полуницю, видаляємо плодоніжки. У товстостінній каструлі змішуємо полуницю, цукор та пектин, перебиваємо у стан пюре блендером. Приготовлене пюре доводимо до кипіння на помірному вогні та варимо 5 хвилин. Постійно помішуємо джем, інакше пектин може швидко загуснути та пригоріти. Киплячий джем розливаємо по банках, які потім укутуємо рушником до повного остигання. Зберігаємо у прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати полуничне варення з бананом.