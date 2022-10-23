Як приготувати варення, щоб воно було ніжним і в міру густим: рецепт смачної яблучної закрутки (відео)

Солодка заготівля настільки смачна, що до зими може не достояти

Яблука – корисний та доступний фрукт. Його можна додавати в масу страв і, звичайно ж, зимові заготівлі. Це можуть бути як цікаві рецепти типу яблучної "Нутелли" з какао, так і більш традиційні — варення, компоти, джеми. Варення з яблук готується просто, але приємно здивує смаком.

Рецептом яблучного варення поділився кулінарним Ютуб-блог "Моє подвір’я". Цей спосіб приготування опанує навіть той, хто ніколи не займався консервацією. У такому співвідношенні інгредієнтів варення виходить ніжним і в міру густим.

Складові:

1 кг почищених яблук

650-700 г цукру

Лимон

Ванільний цукор

Кориця

Спосіб приготування:

Яблука нарізаємо часточками, посипаємо цукром і залишаємо на півдоби (ранок-вечір). Вранці каструлю з яблуками ставимо на вогонь та варимо від початку закипання 5 хвилин. Не помішуємо. Залишаємо до вечора. Увечері знову ставимо каструлю з яблуками на вогонь та проварюємо 5 хвилин від початку закипання. У такій послідовності готуємо варення 4-5 разів. При останньому проварюванні додаємо порізаний тоненькими часточками лимон або ванільний цукор або корицю. Варення, що закипіло, накладаємо в чисті стерилізовані банки, закочуємо стерилізованими кришками.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом незвичайного пікантної закатки з яблук та гірчиці на зиму. А також ми писали, як дуже просто і смачно заквасити яблука, ця заготівля підкорить ваші смакові рецептори.