Як приготувати варення, щоб воно було ніжним і в міру густим: рецепт смачної яблучної закрутки (відео)
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Солодка заготівля настільки смачна, що до зими може не достояти
Яблука – корисний та доступний фрукт. Його можна додавати в масу страв і, звичайно ж, зимові заготівлі. Це можуть бути як цікаві рецепти типу яблучної "Нутелли" з какао, так і більш традиційні — варення, компоти, джеми. Варення з яблук готується просто, але приємно здивує смаком.
Рецептом яблучного варення поділився кулінарним Ютуб-блог "Моє подвір’я". Цей спосіб приготування опанує навіть той, хто ніколи не займався консервацією. У такому співвідношенні інгредієнтів варення виходить ніжним і в міру густим.
Складові:
- 1 кг почищених яблук
- 650-700 г цукру
- Лимон
- Ванільний цукор
- Кориця
Спосіб приготування:
- Яблука нарізаємо часточками, посипаємо цукром і залишаємо на півдоби (ранок-вечір).
- Вранці каструлю з яблуками ставимо на вогонь та варимо від початку закипання 5 хвилин. Не помішуємо.
- Залишаємо до вечора.
- Увечері знову ставимо каструлю з яблуками на вогонь та проварюємо 5 хвилин від початку закипання.
- У такій послідовності готуємо варення 4-5 разів.
- При останньому проварюванні додаємо порізаний тоненькими часточками лимон або ванільний цукор або корицю.
- Варення, що закипіло, накладаємо в чисті стерилізовані банки, закочуємо стерилізованими кришками.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом незвичайного пікантної закатки з яблук та гірчиці на зиму. А також ми писали, як дуже просто і смачно заквасити яблука, ця заготівля підкорить ваші смакові рецептори.