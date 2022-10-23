Рус

Як приготувати варення, щоб воно було ніжним і в міру густим: рецепт смачної яблучної закрутки (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Яблучне варення
Яблучне варення

Солодка заготівля настільки смачна, що до зими може не достояти

Яблука – корисний та доступний фрукт. Його можна додавати в масу страв і, звичайно ж, зимові заготівлі. Це можуть бути як цікаві рецепти типу яблучної "Нутелли" з какао, так і більш традиційні — варення, компоти, джеми. Варення з яблук готується просто, але приємно здивує смаком.

Рецептом яблучного варення поділився кулінарним Ютуб-блог "Моє подвір’я". Цей спосіб приготування опанує навіть той, хто ніколи не займався консервацією. У такому співвідношенні інгредієнтів варення виходить ніжним і в міру густим.

Складові:

  • 1 кг почищених яблук
  • 650-700 г цукру
  • Лимон
  • Ванільний цукор
  • Кориця

Спосіб приготування:

  1. Яблука нарізаємо часточками, посипаємо цукром і залишаємо на півдоби (ранок-вечір).
  2. Вранці каструлю з яблуками ставимо на вогонь та варимо від початку закипання 5 хвилин. Не помішуємо.
  3. Залишаємо до вечора.
  4. Увечері знову ставимо каструлю з яблуками на вогонь та проварюємо 5 хвилин від початку закипання.
  5. У такій послідовності готуємо варення 4-5 разів.
  6. При останньому проварюванні додаємо порізаний тоненькими часточками лимон або ванільний цукор або корицю.
  7. Варення, що закипіло, накладаємо в чисті стерилізовані банки, закочуємо стерилізованими кришками.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом незвичайного пікантної закатки з яблук та гірчиці на зиму. А також ми писали, як дуже просто і смачно заквасити яблука, ця заготівля підкорить ваші смакові рецептори.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Варення