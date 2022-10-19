Смачнішого способу заготовити яблука на зиму немає: простий рецепт ароматної закрутки (відео)

Заквасити яблука дуже просто, смак і аромат повертатимуть вас до літа

Один із найдоступніших фруктів – яблука – дуже просто заготовити на зиму. І йдеться не лише про сушіння фруктів. З яблук готують смачні солодкі закрутки, наприклад, яблучну а-ля "Нутеллу" із шоколадом. Якщо ж потрібно запастися фруктами без зайвого клопоту, то спробуйте заквасити яблука.

Рецептом мочених квашених яблук поділився кулінарний ютуб-блог "Смачна хата". Це простий та доступний кожному рецепт корисної заготівлі на зиму. Мочені яблука — найсмачніший гарнір та ароматна закуска, фрукти містять багато вітамінів і корисних мінеральних речовин.

Складові:

Яблука — 1,5-2 кг

Сіль — 30 г

Цукор — 80 г

Лист лавровий — 3 шт.

Перець чорний горошком – 8 шт.

Гвоздика — 6 шт.

Вода — 1,5 л.

Спосіб приготування:

Вибрати цілі плоди без ушкодження. Вимити. Щільно покласти в чисту трилітрову банку. Додати лавровий лист, чорний перець, гвоздику, всипати сіль та цукор, залити холодною водою. Дуже важливо, щоб яблука були занурені в розсіл повністю, інакше вони зіпсуються. Закрити кришкою і потрусити, щоб сіль та цукор розчинилися. Залишити за кімнатної температури на сім днів. Відправити у прохолодне місце (льох) на 40 днів – до повної готовності.

Також "Телеграф" ділився рецептом чудової заготівлі з яблук. Начинка, яку можна використовувати для пиріжків та пирогів, відмінно зберігається у банках усю зиму.