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Їсти можна вже наступного дня: швидкий рецепт квашеної капусти з морквою та буряком

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
"Червона" капуста з буряком — рецепт Новина оновлена 19 жовтня 2022, 15:41
"Червона" капуста з буряком — рецепт

Одного разу спробувавши таку капусту, ви відразу ж закохаєтеся в неї.

Поки сезон капусти в самому розпалі, це означає, що настав час робити заготовки з цього хрусткого овочу. Відмінним варіантом стане заготовити кілька баночок квашеної капусти, яку після модно додавати в різні страви, а також є "самостійно". Ми вже ділилися рецептом капусти з часником і перцем, а тепер розповідаємо як приготувати смачну "червону" закуску з морквою та буряком.

Така капуста стане чудовою закускою і не залишиться поза увагою, повідомляє prostoway. Щобільше, така страва зберігається досить довго, але обов’язково в холодильнику.

Квашена капуста з морквою та буряком: рецепт

Інгредієнти:

  • капуста – 1 шт.
  • морква – 1 шт
  • буряк – 1 шт
  • часник – 6-8 зубчиків
  • вода – 1 л
  • сіль – 2 ст. ложки
  • цукор – 1 склянка
  • оцет 9% — 150 грам
  • олія рослинна – 0,5 склянки

Спосіб приготування:

  1. Головку капусти розріжте на 8 частин, і обов’язково зріжте качан. При бажанні можна нашаткувати дрібніший овоч, так як вам зручно.
  2. Моркву та буряк натріть на великій тертці або наріжте соломкою.
  3. Овочі покладіть шарами в банку (3-літрова добре підходить), і додайте зубчики часнику. Якщо любите гостре – можна додати гіркий перець до смаку.
  4. Потім залийте овочі гарячим маринадом. Для цього змішайте воду, сіль, цукор, олію, а після закипання — додайте оцет, все перемішайте і відразу знімайте з плити.
  5. Після того, як овочі в маринаді охолонуть, приберіть закуску в холодильник на добу. Наступного дня капусту можна пробувати.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного соусу на зиму, який доповнить м’ясні та рибні страви.

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#Рецепт #Капуста #Квашена капуста