Їсти можна вже наступного дня: швидкий рецепт квашеної капусти з морквою та буряком
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Одного разу спробувавши таку капусту, ви відразу ж закохаєтеся в неї.
Поки сезон капусти в самому розпалі, це означає, що настав час робити заготовки з цього хрусткого овочу. Відмінним варіантом стане заготовити кілька баночок квашеної капусти, яку після модно додавати в різні страви, а також є "самостійно". Ми вже ділилися рецептом капусти з часником і перцем, а тепер розповідаємо як приготувати смачну "червону" закуску з морквою та буряком.
Така капуста стане чудовою закускою і не залишиться поза увагою, повідомляє prostoway. Щобільше, така страва зберігається досить довго, але обов’язково в холодильнику.
Квашена капуста з морквою та буряком: рецепт
Інгредієнти:
- капуста – 1 шт.
- морква – 1 шт
- буряк – 1 шт
- часник – 6-8 зубчиків
- вода – 1 л
- сіль – 2 ст. ложки
- цукор – 1 склянка
- оцет 9% — 150 грам
- олія рослинна – 0,5 склянки
Спосіб приготування:
- Головку капусти розріжте на 8 частин, і обов’язково зріжте качан. При бажанні можна нашаткувати дрібніший овоч, так як вам зручно.
- Моркву та буряк натріть на великій тертці або наріжте соломкою.
- Овочі покладіть шарами в банку (3-літрова добре підходить), і додайте зубчики часнику. Якщо любите гостре – можна додати гіркий перець до смаку.
- Потім залийте овочі гарячим маринадом. Для цього змішайте воду, сіль, цукор, олію, а після закипання — додайте оцет, все перемішайте і відразу знімайте з плити.
- Після того, як овочі в маринаді охолонуть, приберіть закуску в холодильник на добу. Наступного дня капусту можна пробувати.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом смачного соусу на зиму, який доповнить м’ясні та рибні страви.