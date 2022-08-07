Смачніше, ніж сухофрукти та цукати: рецепт сухого варення з яблук

Приготування такого варення не займе багато часу чи сили.

Популярною стравою, яка отримала назву "київське", славиться не тільки торт або легендарна перепічка, про яку ми писали раніше, але й незвичайне сухе варення. Варто зазначити, що вперше вся Європа дізналася про цей рецепт ще в XIV столітті.

Величезний плюс сухого варення — це те, що воно зберігає всі корисні речовини свіжих фруктів, на відміну від звичайного варення. А також у його складі менше цукру. Як приготувати такий десерт, пише prostoway.

Київське сухе варення: рецепт

Інгредієнти:

1 кг яблук;

300 г цукру;

1 ч. л. кориці;

0,5 ч. л. лимонної кислоти.

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Спосіб приготування:

Помийте яблука, видалити серцевину в них і наріжте на частини. Заготівлі, що виходять, викладете на лист, застелений пергаментом.

У тарілці перемішайте цукор, корицю та "лимонку", а потім посипте цією сумішшю яблука.

Відправте шматочки яблук у духовку, розігріту до 180-200 градусів, на 20-30 хвилин, після чого дочекайтеся, поки вони трохи охолонуть.

Противні сушарки застелите папером для випікання, посипте цукровою пудрою і перекласти на них яблука.

Залиште яблука на 12 годин за температури 40 градусів. Коли мине половина вказаного часу, не забудьте їх перевернути.

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