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Смачніше, ніж сухофрукти та цукати: рецепт сухого варення з яблук

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Київське сухе варення
Київське сухе варення

Приготування такого варення не займе багато часу чи сили.

Популярною стравою, яка отримала назву "київське", славиться не тільки торт або легендарна перепічка, про яку ми писали раніше, але й незвичайне сухе варення. Варто зазначити, що вперше вся Європа дізналася про цей рецепт ще в XIV столітті.

Величезний плюс сухого варення — це те, що воно зберігає всі корисні речовини свіжих фруктів, на відміну від звичайного варення. А також у його складі менше цукру. Як приготувати такий десерт, пише prostoway.

Київське сухе варення: рецепт

Інгредієнти:

  • 1 кг яблук;
  • 300 г цукру;
  • 1 ч. л. кориці;
  • 0,5 ч. л. лимонної кислоти.

Спосіб приготування:

  • Помийте яблука, видалити серцевину в них і наріжте на частини. Заготівлі, що виходять, викладете на лист, застелений пергаментом.
  • У тарілці перемішайте цукор, корицю та "лимонку", а потім посипте цією сумішшю яблука.
  • Відправте шматочки яблук у духовку, розігріту до 180-200 градусів, на 20-30 хвилин, після чого дочекайтеся, поки вони трохи охолонуть.
  • Противні сушарки застелите папером для випікання, посипте цукровою пудрою і перекласти на них яблука.
  • Залиште яблука на 12 годин за температури 40 градусів. Коли мине половина вказаного часу, не забудьте їх перевернути.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом дуже смачного джему з груш, для якого підійдуть навіть м’які та переспілі плоди. Готується натуральна насолода досить просто.

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#Рецепт #Варення #Київське сухе варення