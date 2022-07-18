Як закрити на зиму смачнющий джем із груш: підійдуть навіть м’які та переспілі плоди (відео)

Приготувати натуральний джем із груші дуже просто

Сезон "закруток" триває і час подумати про те, які смаколики заготовити на зиму. Якщо ви і ваші домочадці люблять солодке, то варто запастися не тільки варенням або густим повидлом, наприклад, зі слив, а й приготувати смачний джем. Дуже ніжним і насиченим виходить джем із груш.

Рецептом грушевого джему на зиму ділиться кулінарний блог "Смачна їжа" на Youtube. Одна з переваг цього способу приготування в тому, що підійдуть навіть м’які та переспілі плоди, які непридатні для консервування цілими.

Складові:

500 г груш чистої ваги

250 г цукру

2,5 ст. ложки лимонного соку

Спосіб приготування:

Якщо груші м’які та сильно перестигли, тоді їх треба промити і можна варити зі шкіркою. А тверді плоди краще очистити від шкірки для більшої однорідності джему. Нарізати грушу невеликими шматочками. Перенести фрукти в ємність для приготування джему та додати цукор. Поставити на слабкий вогонь і проварити до розчинення цукру це займе приблизно 10-15 хвилин. Коли з’явиться сік і закипить маса — збільшити вогонь. Варити 30 хвилин, не закриваючи кришкою і помішуючи лопаткою. Зняти з вогню та перебити блендером або перетерти через сито. Додати лимонний сік і ванільний цукор. Поставити на вогонь та проварити 10 хвилин. Якщо готуєте подвійну порцію, час варіння треба збільшити до 15-20 хвилин. Гарячий джем розлити у простерилізовані банки та закрити. Зберігати джем у прохолодному місці.

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