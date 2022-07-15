Яблучно-кавуновий джем: як приготувати ідеальну начинку для солодких пирогів та пиріжків

Частування, яке припаде до смаку кожному

Такі ласощі, як фруктові джеми — шалено смачні та універсальні!

Солодке частування можна закрити на зиму, щоб тішити себе морозними днями. Також яблучно-кавуновий джем можна використовувати як начинку для різної випічки.

Як приготувати яблучно-кавуновий джем

Інгредієнти:

м'якуш кавуна 1 кг

яблуко 1 кг

лимон 1 шт.

цукор 1 кг

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Приготування:

М’якуш кавуна нарізаємо кубиками, яблука чистимо від шкірки та серцевини, нарізаємо. Кладемо в каструлю і нагріваємо до розм’якшення. Коли кавун та яблука стануть м’якими, перебиваємо їх блендером в однорідну масу. Знову ставимо на вогонь, додаємо цукор. Варимо до середньої густоти, приблизно 40 хвилин. Наприкінці варіння додаємо подрібнений лимон зі шкіркою. Розливаємо в стерилізовані банки, закочуємо.

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