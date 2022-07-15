Яблучно-кавуновий джем: як приготувати ідеальну начинку для солодких пирогів та пиріжків
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Частування, яке припаде до смаку кожному
Такі ласощі, як фруктові джеми — шалено смачні та універсальні!
Солодке частування можна закрити на зиму, щоб тішити себе морозними днями. Також яблучно-кавуновий джем можна використовувати як начинку для різної випічки.
Як приготувати яблучно-кавуновий джем
Інгредієнти:
- м'якуш кавуна 1 кг
- яблуко 1 кг
- лимон 1 шт.
- цукор 1 кг
Приготування:
- М’якуш кавуна нарізаємо кубиками, яблука чистимо від шкірки та серцевини, нарізаємо.
- Кладемо в каструлю і нагріваємо до розм’якшення. Коли кавун та яблука стануть м’якими, перебиваємо їх блендером в однорідну масу. Знову ставимо на вогонь, додаємо цукор.
- Варимо до середньої густоти, приблизно 40 хвилин. Наприкінці варіння додаємо подрібнений лимон зі шкіркою.
- Розливаємо в стерилізовані банки, закочуємо.
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