Рус

Яблучно-кавуновий джем: як приготувати ідеальну начинку для солодких пирогів та пиріжків

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1005
Як приготувати яблучно-кавуновий джем
Як приготувати яблучно-кавуновий джем

Частування, яке припаде до смаку кожному

Такі ласощі, як фруктові джеми — шалено смачні та універсальні!

Солодке частування можна закрити на зиму, щоб тішити себе морозними днями. Також яблучно-кавуновий джем можна використовувати як начинку для різної випічки.

Як приготувати яблучно-кавуновий джем

Інгредієнти:

  • м'якуш кавуна 1 кг
  • яблуко 1 кг
  • лимон 1 шт.
  • цукор 1 кг

Приготування:

  1. М’якуш кавуна нарізаємо кубиками, яблука чистимо від шкірки та серцевини, нарізаємо.
  2. Кладемо в каструлю і нагріваємо до розм’якшення. Коли кавун та яблука стануть м’якими, перебиваємо їх блендером в однорідну масу. Знову ставимо на вогонь, додаємо цукор.
  3. Варимо до середньої густоти, приблизно 40 хвилин. Наприкінці варіння додаємо подрібнений лимон зі шкіркою.
  4. Розливаємо в стерилізовані банки, закочуємо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додати до абрикосового варення для неймовірного смаку. Потрібен лише один секретний інгредієнт.

Теги:
#Рецепти #Варення #Консервація #Джем