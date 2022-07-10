Вишневий компот з імбиром на зиму: господині нахвалюють та рекомендують

Напій виходить з насиченим ароматом вишні та прянощів, дуже приємний на смак

Середина літа – час дозрівання фруктів та ягід, зокрема вишні. Тому настав час варити компот із цієї надзвичайно смачної ягоди на зиму.

Зберегти шматочок літа у банку намагається майже кожна господиня, а щоб напій вийшов пряним, до нього варто додати трохи імбиру, гвоздики, кориці. Рецептом вишневого компоту із прянощами поділилися в кулінарному блозі про консервації zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Інгредієнти на 3-літрову банку:

вишня — близько 500 г

імбир (свіжий) — 5-7 г

гвоздика — 2 шт.

кориця паличка — 0,5 см

Для сиропу на літр води:

цукор 400-500 г (або за смаком)

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Приготування:

Вишню перебираємо, промиваємо, обсушуємо на рушнику. Розкладаємо вишню у простерилізовані банки, заливаємо окропом, прикриваємо кришками на 5-7 хвилин. Воду зливаємо в каструлю, доводимо до кипіння, додаємо цукор з розрахунку на літр води 400-500 г (або за смаком), знову доводимо до кипіння, кип’ятимо 4-5 хвилин. Заливаємо банки гарячим сиропом, кидаємо в кожну шматочок імбиру, 2 шт. гвоздики та паличку кориці, герметично закочуємо. Банки перевертаємо, укутуємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження. Зберігаємо у темному місці.

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