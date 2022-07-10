Вишневий компот з імбиром на зиму: господині нахвалюють та рекомендують
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Напій виходить з насиченим ароматом вишні та прянощів, дуже приємний на смак
Середина літа – час дозрівання фруктів та ягід, зокрема вишні. Тому настав час варити компот із цієї надзвичайно смачної ягоди на зиму.
Зберегти шматочок літа у банку намагається майже кожна господиня, а щоб напій вийшов пряним, до нього варто додати трохи імбиру, гвоздики, кориці. Рецептом вишневого компоту із прянощами поділилися в кулінарному блозі про консервації zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Інгредієнти на 3-літрову банку:
- вишня — близько 500 г
- імбир (свіжий) — 5-7 г
- гвоздика — 2 шт.
- кориця паличка — 0,5 см
Для сиропу на літр води:
- цукор 400-500 г (або за смаком)
Приготування:
- Вишню перебираємо, промиваємо, обсушуємо на рушнику.
- Розкладаємо вишню у простерилізовані банки, заливаємо окропом, прикриваємо кришками на 5-7 хвилин. Воду зливаємо в каструлю, доводимо до кипіння, додаємо цукор з розрахунку на літр води 400-500 г (або за смаком), знову доводимо до кипіння, кип’ятимо 4-5 хвилин.
- Заливаємо банки гарячим сиропом, кидаємо в кожну шматочок імбиру, 2 шт. гвоздики та паличку кориці, герметично закочуємо.
- Банки перевертаємо, укутуємо ковдрою та залишаємо до повного охолодження. Зберігаємо у темному місці.
Раніше "Телеграф" розповів, як приготувати на зиму домашній кетчуп, а також ми ділилися рецептом полуничного варення із трьох інгредієнтів.