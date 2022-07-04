Як зробити найсмачніше варення на зиму всього з 3 інгредієнтів: рецепт (відео)
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Неймовірно смачне варення із полуниці дуже просто приготувати
Варення — улюблені ласощі в холодну пору. Приготувати його можна з різних фруктів і ягід. Раніше ми вже розповіли рецепт абрикосового варення, яке виходить дивовижним завдяки секретному інгредієнту. А сьогодні ділимося способом приготування полуничного варення із трьох простих продуктів.
Як пише "Телеграф", рецептом полуничного варення "Мармеладні ягідки" на зиму ділиться кулінарний блог "Моє подвір’я" на Youtube. Цілі ягоди у кисло-солодкому сиропі дають неймовірний смак.
Складові:
- 1,5 кг полуниці;
- 750 г цукру;
- сік лимона (лимон 150 г).
Спосіб приготування:
- Дрібну ягоду розім’яти, викласти у ємність.
- Як тільки закипить — висипати решту ягод.
- Варити на помірному вогні півгодини.
- Помішувати обережно, знімаючи пінку.
- Всипати цукор, додати лимонний сік.
- Варити ще півгодини.
- Налити в сухі простерилізовані банки і закатати.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити варення, в якому не треба варити ягоди полуниці. Такі ласощі вийдуть не тільки смачними, але й дуже корисними.
А також ми ділилися рецептом ароматного джему з полуниці.