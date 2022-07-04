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Як зробити найсмачніше варення на зиму всього з 3 інгредієнтів: рецепт (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Полуничне варення на зиму
Полуничне варення на зиму

Неймовірно смачне варення із полуниці дуже просто приготувати

Варення — улюблені ласощі в холодну пору. Приготувати його можна з різних фруктів і ягід. Раніше ми вже розповіли рецепт абрикосового варення, яке виходить дивовижним завдяки секретному інгредієнту. А сьогодні ділимося способом приготування полуничного варення із трьох простих продуктів.

Як пише "Телеграф", рецептом полуничного варення "Мармеладні ягідки" на зиму ділиться кулінарний блог "Моє подвір’я" на Youtube. Цілі ягоди у кисло-солодкому сиропі дають неймовірний смак.

Складові:

  • 1,5 кг полуниці;
  • 750 г цукру;
  • сік лимона (лимон 150 г).

Спосіб приготування:

  1. Дрібну ягоду розім’яти, викласти у ємність.
  2. Як тільки закипить — висипати решту ягод.
  3. Варити на помірному вогні півгодини.
  4. Помішувати обережно, знімаючи пінку.
  5. Всипати цукор, додати лимонний сік.
  6. Варити ще півгодини.
  7. Налити в сухі простерилізовані банки і закатати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити варення, в якому не треба варити ягоди полуниці. Такі ласощі вийдуть не тільки смачними, але й дуже корисними.

А також ми ділилися рецептом ароматного джему з полуниці.

Теги:
#Варення #Полуничне варення #Консервація