Як приготувати густе сливове повидло без цукру: традиційний карпатський рецепт

Щоб приготувати таке повидло, доведеться повозитись, проте результат того вартий.

Літо – час консервації. Домогосподарки активно готують запаси на зиму, готуючи компоти, варення та джеми, а також закриваючи у банки різні овочі: огірки, помідори, перець тощо. Раніше ми писали, що додати до абрикосового варення для неймовірного смаку, а тепер розповімо, як приготувати традиційне карпатське сливове повидло, яке також називається леквар.

Такі ласощі захоплять вас свіжим ароматом і дивовижним смаком з нотками літа. Однак, щоб його приготувати, доведеться повозитися кілька днів, але цей смак того вартий, пише prostoway.

Карпатське сливове повидло чи леквар: як приготувати

Рецепт повидла дуже простий, і з ним впорається навіть кулінар-початківець, проте на готування піде кілька днів. Сорт слив можна вибирати будь-який, проте найкраще взяти довгасту сливу-угорку. Достатньо буде 3 кг.

Сливи промийте та очистіть від кісточок. Після цього перекладіть їх у каструлю і поставте варитися на повільному вогні. Постійно помішуючи, доведіть майбутнє повидло до кипіння. Після цього, також на мінімальному вогні продовжуйте варити ще 20-25 хвилин. Потім зніміть каструлю з вогню та залиште варево на 24 години. Таку процедуру потрібно буде повторити п’ять разів. Повидло буде готове, коли воно перестане вивалюватись із ложки.

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