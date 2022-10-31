Запаситесь готовым обедом из банки на зиму: простой рецепт вкусного овощного плова (видео)
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Такой салат очень выручит в сезон морозов
На зиму можно закрыть не только более привычные закрутки, к примеру, квашеные помидоры, а и заготовить полноценный обед или ужин. Рис и овощи отлично сочетаются между собой и могут заменить прием пищи в холодное время. Все, что нужно, просто открыть банку.
Рецептом салата из риса и овощей на зиму поделился кулинарный блог "Моє подвір'я" в Youtube. Такой овощной плов очень легко приготовить, блюдо получается сытным, ароматным и вкусным.
Ингредиенты:
- 300 г длиннозернистого риса
- 500 г лука
- 500 г моркови
- 0,5 л растительного масла
- 1 кг помидоров
- Соль
- Уксус
- 1 кг болгарского перца
Способ приготовления:
- Рис варим до готовности.
- Лук нарезаем полукольцами, морковь натираем.
- На сковороду наливаем растительное масло, выкладываем лук и тушим под крышкой до готовности.
- Помидоры перемалываем и выкладываем в кастрюлю. Тушеный лук выкладываем к молотым помидорам.
- На сковороду наливаем растительное масло и выкладываем натертую морковь. Протушиваем под крышкой до готовности. Выкладываем в кастрюлю к овощам.
- Кастрюлю с овощами ставим на огонь, добавляем 2 ст. ложки соли (60 г), 2 ст. ложки уксуса 9% и оставшееся растительное масло.
- Болгарский перец нарезаем соломкой и добавляем в кастрюлю с овощами. Протушиваем 10-15 минут до готовности перца.
- Добавляем рис, опять же протушиваем 15 минут.
- Готовый салат накладываем в чистые банки, стерилизуем 45 минут. Из такого количества продуктов получится 7 пол-литровых банок.
Ранее "Телеграф" делился рецептом оригинального сухого варенья в духовке. А также мы писали, как закрыть на зиму вкусную закуску из капусты.