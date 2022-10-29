Вкуснейшие квашеные помидоры на зиму без уксуса: проще рецепта нет (видео)

Заквасить помидоры очень легко, вкус заготовки вас приятно удивит

Пока еще продолжается сезон консервации успейте сделать главные заготовки на зиму. К примеру, помидоры можно не только замариновать более традиционным способом, а и заквасить, это даже быстрее. Приготовить квашеные томаты можно даже без такого ингредиента как уксус.

Рецептом вкусных квашеных томатов в банках на зиму поделился кулинарный блог "Смачна хата" в Youtube. Закрутка получается вкусной, ароматной и насыщенной, хотя довольно проста в приготовлении.

Рецепт квашеных помидоров на зиму

Ингредиенты (на 3-х литровую банку):

Помидоры твердые – примерно 2 кг

Чеснок – 4 зубчика

Корень и листья хрена

Листья смородины, малины, винограда

Укроп, петрушка

Соль нейодированная – 60 г

Сахар – 25 г

Горчица сухая – 2-3 ч. л.

Холодная вода – примерно 1,2 л

Способ приготовления:

Заложить в банку чеснок, листья смородины, винограда и малины, петрушку, укроп. Заполнить половину банки помидорами и добавить 2 ст. ложки тертого корня хрена, доложить томаты. Всыпать в холодную воду сахар, соль, размешать до растворения. Залить помидоры. Добавить листья хрена, сверху насыпать сухую горчицу. Закрыть крышкой и отправить в холодное место.

Ранее "Телеграф" делился необычным рецептом маринованных зеленых томатов, которые понравятся любителям острых закусок. А также мы писали, как без лишних хлопот засолить грибы на зиму.