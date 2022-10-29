Вкуснейшие квашеные помидоры на зиму без уксуса: проще рецепта нет (видео)
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Заквасить помидоры очень легко, вкус заготовки вас приятно удивит
Пока еще продолжается сезон консервации успейте сделать главные заготовки на зиму. К примеру, помидоры можно не только замариновать более традиционным способом, а и заквасить, это даже быстрее. Приготовить квашеные томаты можно даже без такого ингредиента как уксус.
Рецептом вкусных квашеных томатов в банках на зиму поделился кулинарный блог "Смачна хата" в Youtube. Закрутка получается вкусной, ароматной и насыщенной, хотя довольно проста в приготовлении.
Рецепт квашеных помидоров на зиму
Ингредиенты (на 3-х литровую банку):
- Помидоры твердые – примерно 2 кг
- Чеснок – 4 зубчика
- Корень и листья хрена
- Листья смородины, малины, винограда
- Укроп, петрушка
- Соль нейодированная – 60 г
- Сахар – 25 г
- Горчица сухая – 2-3 ч. л.
- Холодная вода – примерно 1,2 л
Способ приготовления:
- Заложить в банку чеснок, листья смородины, винограда и малины, петрушку, укроп. Заполнить половину банки помидорами и добавить 2 ст. ложки тертого корня хрена, доложить томаты.
- Всыпать в холодную воду сахар, соль, размешать до растворения.
- Залить помидоры. Добавить листья хрена, сверху насыпать сухую горчицу. Закрыть крышкой и отправить в холодное место.
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