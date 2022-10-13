Соковитий лечо на зиму: рецепт яскравої вітамінної консервації

Взимку ця консервація вас дуже допоможе.

Для тих, хто ще не встиг запастися корисною консервацією на зиму, продовжуємо публікувати корисні рецепти. Якщо ви вже закатали на зиму баклажани в аджику, радимо скуштувати черговий смачний рецепт овочів, які порадують узимку насиченим літнім смаком та яскравим кольором.

Як швидко і просто приготувати соковитий лечо на зиму без стерилізації. "Телеграф" ділиться з вами рецептом найсмачнішої консервації.

Лечо на зиму: рецепт з болгарського перцю та помідорів

Складові:

· 3 кг червоного болгарського перцю,

· 3 кг помідорів,

· 1 головка часнику,

· 10 горошин чорного перцю,

· 1 склянка рослинної олії,

· 1 склянка цукру,

· 5 ст. ложок 9%-го оцту,

· 2 ст. ложки солі.

Як приготувати лечо на зиму:

1. Перекрутіть помідори через м’ясорубку або блендер і процідіть сік від макухи.

2. Болгарський перець очистіть від серцевини та наріжте смужками товщиною приблизно 1 см.

3. Додайте в томатне пюре олію, цукор, сіль, поставте на вогонь і прокип’ятіть 5 хвилин.

4. Додайте в киплячий сік болгарський перець і варіть під кришкою 10-20 хвилин. Чим довше готуються овочі, тим м’якше вони стають, тому час варіння коригуйте залежно від власного смаку.

5. Для хрусткого перцю в лечо достатньо 10 хвилин, а якщо ви любите м’які овочі, готуйте їх 20-30 хвилин.

6. Під кінець додайте подрібнений часник, чорний перець, оцет і варіть ще 5 хвилин.

7. Розкладіть лечо з перцю у підготовлені стерилізовані банки та закатайте.

8. Переверніть банки верх дном, накрийте ковдрою та залиште до повного остигання.

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