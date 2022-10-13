Соковитий лечо на зиму: рецепт яскравої вітамінної консервації
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Взимку ця консервація вас дуже допоможе.
Для тих, хто ще не встиг запастися корисною консервацією на зиму, продовжуємо публікувати корисні рецепти. Якщо ви вже закатали на зиму баклажани в аджику, радимо скуштувати черговий смачний рецепт овочів, які порадують узимку насиченим літнім смаком та яскравим кольором.
Як швидко і просто приготувати соковитий лечо на зиму без стерилізації. "Телеграф" ділиться з вами рецептом найсмачнішої консервації.
Лечо на зиму: рецепт з болгарського перцю та помідорів
Складові:
· 3 кг червоного болгарського перцю,
· 3 кг помідорів,
· 1 головка часнику,
· 10 горошин чорного перцю,
· 1 склянка рослинної олії,
· 1 склянка цукру,
· 5 ст. ложок 9%-го оцту,
· 2 ст. ложки солі.
Як приготувати лечо на зиму:
1. Перекрутіть помідори через м’ясорубку або блендер і процідіть сік від макухи.
2. Болгарський перець очистіть від серцевини та наріжте смужками товщиною приблизно 1 см.
3. Додайте в томатне пюре олію, цукор, сіль, поставте на вогонь і прокип’ятіть 5 хвилин.
4. Додайте в киплячий сік болгарський перець і варіть під кришкою 10-20 хвилин. Чим довше готуються овочі, тим м’якше вони стають, тому час варіння коригуйте залежно від власного смаку.
5. Для хрусткого перцю в лечо достатньо 10 хвилин, а якщо ви любите м’які овочі, готуйте їх 20-30 хвилин.
6. Під кінець додайте подрібнений часник, чорний перець, оцет і варіть ще 5 хвилин.
7. Розкладіть лечо з перцю у підготовлені стерилізовані банки та закатайте.
8. Переверніть банки верх дном, накрийте ковдрою та залиште до повного остигання.
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