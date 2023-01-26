Маринованное сало на зиму: эта потрясающая закуска готовится без лишних хлопот (видео)
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Такая заготовка из сала отлично хранится в морозилке
Сало будет очень вкусным, если его засолить с оригинальным рассолом или же замариновать с душистыми специями. Это очень простой и быстрый способ заготовить сало на ближайшие холодные месяцы.
Рецептом закуски из маринованного сала поделилась фудблогерша Мария Макарчук на Youtube-канале. Благодаря луковой шелухе у сала появляется пикантный копченый привкус.
Как замариновать сало быстро и вкусно
Ингредиенты:
- сало (грудинка) – 1-1,2 кг
- чеснок – 10 зубков
- лавровые листья — 4 шт.
Для маринада:
- вода – 1 л
- соль – 6 ст. л.
- луковая шелуха – 100 г
- смесь перцев горошком — 10 г
Способ приготовления:
- В почти кипящую воду кладем картошку и постепенно всыпаем соль. Добавляем смесь перцев и луковую шелуху (по желанию). Оставляем охлаждаться.
- Нарезаем сало.
- Закладываем не слишком плотно куски сала в банку. Добавляем головку чеснока, крупно нарезанную. Кладем несколько лавровых листков и заливаем охлажденным рассолом, чтобы он покрыл все сало.
- Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 3-4 дня, чтобы сало хорошо просолилось.
- Вынимаем из банки сало и обсушиваем бумажным полотенцем. Каждый кусок посыпаем сухой аджикой, перцем или другими специями по вкусу, заворачиваем в фольгу. Отправляем в морозильную камеру, где и храним заготовку.
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