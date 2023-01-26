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Маринованное сало на зиму: эта потрясающая закуска готовится без лишних хлопот (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Маринованное сало украсит даже праздничный стол Новость обновлена 26 января 2023, 00:30
Маринованное сало украсит даже праздничный стол. Фото Скриншот из YouTube

Такая заготовка из сала отлично хранится в морозилке

Сало будет очень вкусным, если его засолить с оригинальным рассолом или же замариновать с душистыми специями. Это очень простой и быстрый способ заготовить сало на ближайшие холодные месяцы.

Рецептом закуски из маринованного сала поделилась фудблогерша Мария Макарчук на Youtube-канале. Благодаря луковой шелухе у сала появляется пикантный копченый привкус.

Как замариновать сало быстро и вкусно

Ингредиенты:

  • сало (грудинка) – 1-1,2 кг
  • чеснок – 10 зубков
  • лавровые листья — 4 шт.

Для маринада:

  • вода – 1 л
  • соль – 6 ст. л.
  • луковая шелуха – 100 г
  • смесь перцев горошком — 10 г

Способ приготовления:

  1. В почти кипящую воду кладем картошку и постепенно всыпаем соль. Добавляем смесь перцев и луковую шелуху (по желанию). Оставляем охлаждаться.
  2. Нарезаем сало.
  3. Закладываем не слишком плотно куски сала в банку. Добавляем головку чеснока, крупно нарезанную. Кладем несколько лавровых листков и заливаем охлажденным рассолом, чтобы он покрыл все сало.
  4. Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 3-4 дня, чтобы сало хорошо просолилось.
  5. Вынимаем из банки сало и обсушиваем бумажным полотенцем. Каждый кусок посыпаем сухой аджикой, перцем или другими специями по вкусу, заворачиваем в фольгу. Отправляем в морозильную камеру, где и храним заготовку.

Ранее "Телеграф" писал, как необычно закрыть на зиму чеснок – рецепт грузинского деликатеса под силу каждому.

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#Рецепт #Сало