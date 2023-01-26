Мариноване сало на зиму: ця приголомшлива закуска готується без зайвого клопоту (відео)

Така заготовка із сала відмінно зберігається в морозилці.

Сало буде дуже смачним, якщо його засолити з оригінальним розсолом або замаринувати з запашними спеціями. Це дуже простий та швидкий спосіб заготовити сало на найближчі холодні місяці.

Рецептом закуски з маринованого сала поділилася фудблогерка Марія Макарчук у своєму кулінарному каналі у Youtube. Завдяки цибулинню у сала з’являється пікантний копчений присмак.

Як замаринувати сало швидко та смачно

Складові:

сало (грудинка) – 1-1,2 кг

часник – 10 зубків

лаврове листя — 4 шт.

Для маринаду:

вода – 1 л

сіль – 6 ст. л.

цибулиння – 100 г

суміш перців горошком — 10 г

Спосіб приготування:

У майже киплячу воду кладемо картоплю і поступово всипаємо сіль. Додаємо суміш перців і цибулиння (за бажанням). Залишаємо охолоджуватися. Нарізаємо сало. Закладаємо не надто щільно шматки сала у банку. Додаємо головку часнику, недрібно нарізану. Кладемо кілька лаврових листків і заливаємо охолодженим розсолом, щоб він вкрив усе сало. Накриваємо кришкою і відправляємо в холодильник на 3-4 дні, щоб сало добре засолилося. Виймаємо з банки сало та обсушуємо паперовим рушником. Кожен шматок посипаємо сухою аджикою, перцем чи іншими спеціями за смаком, загортаємо у фольгу. Відправляємо в морозильну камеру, де і зберігаємо заготівлю.

Раніше "Телеграф" писав, як незвичайно закрити на зиму часник – рецепт грузинського делікатесу під силу кожному.