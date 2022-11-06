Как хранить мясо год без холодильника и заморозки: простой деревенский способ (видео)

Этот рецепт не требует стерилизации и проще, чем приготовление классической тушенки

На период морозов нужно обязательно запастись мясом. И это может быть не только традиционная тушенка. Есть более простой способ заготовить мясные продукты на зиму, который не требует стерилизации. Мясо можно есть даже холодным, что как никогда кстати в условиях аварийных отключений света.

О том, как хранить мясо год без холодильника и заморозки, рассказал шеф-повар Сергей Поканевич в Youtube. Вам понадобится только банка, мясо и кастрюля. Не совсем обычная тушенка из свинины получается очень вкусной и долго хранится.

Ингредиенты:

Свинина (биток) -1 кг

Соль — 12 г

Специи (по вкусу) — 6 г

Сало (жир) — 300 г

Способ приготовления:

Формируем куски мяса так, чтобы они максимально заполняли тару. Подготавливаем смесь специй, в том числе соль. На 1 кг сырого мяса необходимо 6-7 г специй, соли — от 10 до 12 г. В каждую банку добавьте по листку лаврового листа, чтобы придать мясу приятный аромат. Обваливаем мясо в специях и отправляем в банку. Накрываем крышкой, но не закручивая. На дно кастрюли кладем полотенце и ставим сверху плотно к друг другу банки, заливаем водой до уровня крышки, чтобы вода не попала внутрь емкости. Ставим на огонь. После закипания поставить на очень медленный огонь, накрыть крышкой и два часа томить. На очень медленном огне растопить жир на сковороде. Сливать по мере растапливания. Растопленным жиром залить банки. Накрыть крышками и плотно закрутить. Поставить в кастрюлю и варить еще 30 минут. Достать банки и не переворачивать. Укутать полотенцем и оставить на сутки.

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