Как приготовить тушенку на зиму без лишних хлопот: простой рецепт для ленивых

Закрыть мясо на период холодов проще, чем вы думали

На зиму нужно запастись не только традиционной консервацией, к примеру, маринованными помидорами или квашеной капустой, а и подумать о мясных закрутках. Самый оптимальный вариант, конечно же, это тушенка.

Приготовление тушенки из свинины может быть довольно простым и без лишних хлопот, если делать ее так, как рекомендует кулинарный канал "Домашні рецепти. Просто і смачно!" в Youtube. По словам кулинаров, это рецепт тушенки для ленивых, так как готовится легко и быстро.

Как закрыть тушенку на зиму: простой рецепт

Ингредиенты:

2 кг мяса

200 г сала

Соль – 5 ч. л.

Перец (по вкусу)

Способ приготовления:

Нарезаем сало небольшими кубиками. Мясо нарезаем кусочками по размеру приблизительно 3 на 4 см. Выкладываем сало в кастрюлю с толстыми стенками, жарим на небольшом огне. Солим мясо в расчёте 2 чайные ложки на 1 кг мяса. Перчим. Когда сало хорошо поджарится, добавляем мясо. Тушим 2 часа. Важно: чтобы кусочки мяса остались целыми, крышку не закрываем, перемешиваем лишь только спустя час. Перекладываем тушенки в банку. Можно закрыть капроновыми крышками. Для более длительного хранения – закатать. С такого количества продуктов получится 3 полулитровых банки тушенки.

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