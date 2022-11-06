Как приготовить тушенку на зиму без лишних хлопот: простой рецепт для ленивых
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Закрыть мясо на период холодов проще, чем вы думали
На зиму нужно запастись не только традиционной консервацией, к примеру, маринованными помидорами или квашеной капустой, а и подумать о мясных закрутках. Самый оптимальный вариант, конечно же, это тушенка.
Приготовление тушенки из свинины может быть довольно простым и без лишних хлопот, если делать ее так, как рекомендует кулинарный канал "Домашні рецепти. Просто і смачно!" в Youtube. По словам кулинаров, это рецепт тушенки для ленивых, так как готовится легко и быстро.
Как закрыть тушенку на зиму: простой рецепт
Ингредиенты:
- 2 кг мяса
- 200 г сала
- Соль – 5 ч. л.
- Перец (по вкусу)
Способ приготовления:
- Нарезаем сало небольшими кубиками. Мясо нарезаем кусочками по размеру приблизительно 3 на 4 см.
- Выкладываем сало в кастрюлю с толстыми стенками, жарим на небольшом огне.
- Солим мясо в расчёте 2 чайные ложки на 1 кг мяса. Перчим.
- Когда сало хорошо поджарится, добавляем мясо. Тушим 2 часа. Важно: чтобы кусочки мяса остались целыми, крышку не закрываем, перемешиваем лишь только спустя час.
- Перекладываем тушенки в банку. Можно закрыть капроновыми крышками. Для более длительного хранения – закатать. С такого количества продуктов получится 3 полулитровых банки тушенки.
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