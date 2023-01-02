Укр

Как вкусно замариновать селедку, чтобы первой исчезала со стола: интересный рецепт

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Селедка по-корейски Хе - простой рецепт
Селедка по-корейски Хе - простой рецепт. Фото chef.tm

Эту холодную закуску можно подавать на каждый праздник

Способов "по-корейски", наверное, можно приготовить любые продукты. В частности, и популярное блюдо с морковью, и закуску из капусты, даже помидоры по-корейски выходят очень вкусными с пряной ноткой. А что насчет блюд из мяса или рыбы?

Есть такое способ маринования с селедкой под названием "Хе"! Это холодная закуска, которую можно смело готовить на каждый праздник. Селедка по-корейски первой исчезает со стола, а гости требуют повторения, пишут в кулинарном блоге "konservacjya" в Инстаграме.

Как приготовить селедку по-корейски "Хе"

Ингредиенты:

  • сельдь св. мороженная 3 шт.
  • морковь 3 шт.
  • лук репчатый 2 шт.
  • чеснок 2 зубчика
  • уксус 9% 200 мл
  • соль 1 ч.л.
  • соевый соус 4 ст.л.
  • масло растительное 2 ст.л.
  • кунжут 2 ст.л.

Приготовление:

  1. Селёдку разморозить. Лук, морковь и чеснок почистить.
  2. Селёдку почистить от костей и нарезать на кусочки. Залить селёдку уксусом и оставить на 30 минут.
  3. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на тёрке для корейской моркови. Чеснок почистить и пропустить через пресс.
  4. Слить с селёдки уксус (можно откинуть на дуршлаг). Затем добавить к селёдке лук, морковь, чеснок, масло, соевый соус, соль и кунжут.
  5. Всё хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник.

Ранее "Телеграф" поделился рецептом грибной икры с чесноком.

Теги:
#Рецепты