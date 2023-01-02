Как вкусно замариновать селедку, чтобы первой исчезала со стола: интересный рецепт
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Эту холодную закуску можно подавать на каждый праздник
Способов "по-корейски", наверное, можно приготовить любые продукты. В частности, и популярное блюдо с морковью, и закуску из капусты, даже помидоры по-корейски выходят очень вкусными с пряной ноткой. А что насчет блюд из мяса или рыбы?
Есть такое способ маринования с селедкой под названием "Хе"! Это холодная закуска, которую можно смело готовить на каждый праздник. Селедка по-корейски первой исчезает со стола, а гости требуют повторения, пишут в кулинарном блоге "konservacjya" в Инстаграме.
Как приготовить селедку по-корейски "Хе"
Ингредиенты:
- сельдь св. мороженная 3 шт.
- морковь 3 шт.
- лук репчатый 2 шт.
- чеснок 2 зубчика
- уксус 9% 200 мл
- соль 1 ч.л.
- соевый соус 4 ст.л.
- масло растительное 2 ст.л.
- кунжут 2 ст.л.
Приготовление:
- Селёдку разморозить. Лук, морковь и чеснок почистить.
- Селёдку почистить от костей и нарезать на кусочки. Залить селёдку уксусом и оставить на 30 минут.
- Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на тёрке для корейской моркови. Чеснок почистить и пропустить через пресс.
- Слить с селёдки уксус (можно откинуть на дуршлаг). Затем добавить к селёдке лук, морковь, чеснок, масло, соевый соус, соль и кунжут.
- Всё хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник.
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