Как вкусно замариновать селедку, чтобы первой исчезала со стола: интересный рецепт

Эту холодную закуску можно подавать на каждый праздник

Способов "по-корейски", наверное, можно приготовить любые продукты. В частности, и популярное блюдо с морковью, и закуску из капусты, даже помидоры по-корейски выходят очень вкусными с пряной ноткой. А что насчет блюд из мяса или рыбы?

Есть такое способ маринования с селедкой под названием "Хе"! Это холодная закуска, которую можно смело готовить на каждый праздник. Селедка по-корейски первой исчезает со стола, а гости требуют повторения, пишут в кулинарном блоге "konservacjya" в Инстаграме.

Как приготовить селедку по-корейски "Хе"

Ингредиенты:

сельдь св. мороженная 3 шт.

морковь 3 шт.

лук репчатый 2 шт.

чеснок 2 зубчика

уксус 9% 200 мл

соль 1 ч.л.

соевый соус 4 ст.л.

масло растительное 2 ст.л.

кунжут 2 ст.л.

Приготовление:

Селёдку разморозить. Лук, морковь и чеснок почистить. Селёдку почистить от костей и нарезать на кусочки. Залить селёдку уксусом и оставить на 30 минут. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на тёрке для корейской моркови. Чеснок почистить и пропустить через пресс. Слить с селёдки уксус (можно откинуть на дуршлаг). Затем добавить к селёдке лук, морковь, чеснок, масло, соевый соус, соль и кунжут. Всё хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник.

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