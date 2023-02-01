Быстрый и вкусный завтрак: рецепт вкуснейших сладко-сливочных ленивых вареников (видео)

Вкусное блюдо, которое можно приготовить на завтрак, обед или ужин.

Когда лепить "стандартные" вареники нет времени или даже желания, на помощь приходят "ленивые" рецепты. Ранее мы делились рецептом ленивых вареников с картошкой, более известных как палюшки, а теперь хотим рассказать, как быстро приготовить сладких творожных "ленивцев".

Рецептом сливочных, мягких со сладким оттенком ленивых творожных вареников поделилась кулинарный блогер Мария Твердохлеб на своей странице в Инстаграм. Кулинар отмечает, что при приготовлении стоит обратить внимание на сухость творога. Если он сильно сухой, то лучше добавить 2 яйца. Также она советует не добавлять слишком много муки, чтобы вареники не были им забиты, иначе весь вкус потеряется.

Ленивые вареники: рецепт

Ингредиенты:

1 яйцо

2 ст.л. сахара с горкой

Щепотка соли

Мука 5-6 ст.л. с горкой + мука для присыпания поверхности

Сливочное масло в сметана для вкусной подачи

Способ приготовления:

Смешайте творог, яйцо, соль, сахар и взбейте все блендером. Добавьте муку и снова все перемешайте. Рабочую поверхность присыпьте мукой и выложите часть теста, обваляйте и раскатайте его руками в длинную "колбаску". Нарежьте на небольшие кусочки толщиной около 5мм. Опускайте вареники один за другим в кипящую воду и варите 1-2 минуты с момента всплытия. Подавайте с маслом и сметаной.

Ранее еще одним интересным и простым рецептом ленивых вареников с творогом поделилась украинская фудблогерша Лиза Глинская. Выходят ленивцы очень нежными и вкусными, как в детстве.