Быстрый и вкусный завтрак: рецепт вкуснейших сладко-сливочных ленивых вареников (видео)
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Вкусное блюдо, которое можно приготовить на завтрак, обед или ужин.
Когда лепить "стандартные" вареники нет времени или даже желания, на помощь приходят "ленивые" рецепты. Ранее мы делились рецептом ленивых вареников с картошкой, более известных как палюшки, а теперь хотим рассказать, как быстро приготовить сладких творожных "ленивцев".
Рецептом сливочных, мягких со сладким оттенком ленивых творожных вареников поделилась кулинарный блогер Мария Твердохлеб на своей странице в Инстаграм. Кулинар отмечает, что при приготовлении стоит обратить внимание на сухость творога. Если он сильно сухой, то лучше добавить 2 яйца. Также она советует не добавлять слишком много муки, чтобы вареники не были им забиты, иначе весь вкус потеряется.
Ленивые вареники: рецепт
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сахара с горкой
- Щепотка соли
- Мука 5-6 ст.л. с горкой + мука для присыпания поверхности
- Сливочное масло в сметана для вкусной подачи
Способ приготовления:
- Смешайте творог, яйцо, соль, сахар и взбейте все блендером.
- Добавьте муку и снова все перемешайте.
- Рабочую поверхность присыпьте мукой и выложите часть теста, обваляйте и раскатайте его руками в длинную "колбаску". Нарежьте на небольшие кусочки толщиной около 5мм.
- Опускайте вареники один за другим в кипящую воду и варите 1-2 минуты с момента всплытия.
- Подавайте с маслом и сметаной.
Ранее еще одним интересным и простым рецептом ленивых вареников с творогом поделилась украинская фудблогерша Лиза Глинская. Выходят ленивцы очень нежными и вкусными, как в детстве.