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Потрясающий шоколадный торт, для которого не нужна мука: готовится очень просто (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Домашняя выпечка всегда вкуснее магазинной Новость обновлена 05 февраля 2023, 18:31
Домашняя выпечка всегда вкуснее магазинной. Фото ThermoRecetas

На такой торт уйдет не так много времени, но результат приятно удивит

Если хочется порадовать себя и близких чем-то сладеньким, но не вредить фигуре, есть выход — выпечка без муки. И это может быть не только домашняя творожная запеканка, а и вполне себе эффектный шоколадный торт. Нежный крем сделает вкус десерта просто идеальным.

Простой рецепт шоколадного торта, для приготовления которого не требуется мука, рассказывает нутрициолог Любовь Жуковская в своем блоге в Инстаграм. По ее словам, его нежная текстура и изысканный вкус уюеждают в том, что сладости не обязательно содержать сахар и муку. К тому же, десерт готовится очень просто.

Рецепт шоколадного торта без муки

Ингредиенты:

  • Шоколад — 100 г
  • Масло сливочное — 85 г
  • Яйцо — 6 шт.
  • Какао — 10 г
  • Соль
  • Подсластитель

Для крема:

  • Крем-сыр — 270 г
  • Сливки 33% — 200 г
  • Какао — 2 ч. л.
  • Подсластитель

Способ приготовления:

  1. Растопить шоколад и масло, перемешать.
  2. Сбить желтки с подсластителем и какао, добавить остывшую шоколадную массу, перемешать миксером.
  3. Сбить белки с солью до стойких пиков, аккуратно ввести их в шоколадную массу.
  4. Выложить массу на пергамент, разровнять в форме прямоугольника. Обязательно — пергамент.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
  6. Корж полностью остудить и разрезать на ровные 4 части.
  7. Для крема взбить сливки до пиков, добавить другие ингредиенты, перемешать миксером.
  8. Собрать торт, чередуя коржи и крем.
  9. Украсить по желанию.
  10. Оставить в холодильнике на 3 часа, а лучше на ночь.

Ранее "Телеграф" делился рецептом шоколадного торта, который можно испечь без яиц. А также мы рассказывали о секретах приготовления тертого пирога, чтобы вкус получился, как у бабушки.

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