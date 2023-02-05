Потрясающий шоколадный торт, для которого не нужна мука: готовится очень просто (видео)
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На такой торт уйдет не так много времени, но результат приятно удивит
Если хочется порадовать себя и близких чем-то сладеньким, но не вредить фигуре, есть выход — выпечка без муки. И это может быть не только домашняя творожная запеканка, а и вполне себе эффектный шоколадный торт. Нежный крем сделает вкус десерта просто идеальным.
Простой рецепт шоколадного торта, для приготовления которого не требуется мука, рассказывает нутрициолог Любовь Жуковская в своем блоге в Инстаграм. По ее словам, его нежная текстура и изысканный вкус уюеждают в том, что сладости не обязательно содержать сахар и муку. К тому же, десерт готовится очень просто.
Рецепт шоколадного торта без муки
Ингредиенты:
- Шоколад — 100 г
- Масло сливочное — 85 г
- Яйцо — 6 шт.
- Какао — 10 г
- Соль
- Подсластитель
Для крема:
- Крем-сыр — 270 г
- Сливки 33% — 200 г
- Какао — 2 ч. л.
- Подсластитель
Способ приготовления:
- Растопить шоколад и масло, перемешать.
- Сбить желтки с подсластителем и какао, добавить остывшую шоколадную массу, перемешать миксером.
- Сбить белки с солью до стойких пиков, аккуратно ввести их в шоколадную массу.
- Выложить массу на пергамент, разровнять в форме прямоугольника. Обязательно — пергамент.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
- Корж полностью остудить и разрезать на ровные 4 части.
- Для крема взбить сливки до пиков, добавить другие ингредиенты, перемешать миксером.
- Собрать торт, чередуя коржи и крем.
- Украсить по желанию.
- Оставить в холодильнике на 3 часа, а лучше на ночь.
Ранее "Телеграф" делился рецептом шоколадного торта, который можно испечь без яиц. А также мы рассказывали о секретах приготовления тертого пирога, чтобы вкус получился, как у бабушки.