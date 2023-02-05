Потрясающий шоколадный торт, для которого не нужна мука: готовится очень просто (видео)

На такой торт уйдет не так много времени, но результат приятно удивит

Если хочется порадовать себя и близких чем-то сладеньким, но не вредить фигуре, есть выход — выпечка без муки. И это может быть не только домашняя творожная запеканка, а и вполне себе эффектный шоколадный торт. Нежный крем сделает вкус десерта просто идеальным.

Простой рецепт шоколадного торта, для приготовления которого не требуется мука, рассказывает нутрициолог Любовь Жуковская в своем блоге в Инстаграм. По ее словам, его нежная текстура и изысканный вкус уюеждают в том, что сладости не обязательно содержать сахар и муку. К тому же, десерт готовится очень просто.

Рецепт шоколадного торта без муки

Ингредиенты:

Шоколад — 100 г

Масло сливочное — 85 г

Яйцо — 6 шт.

Какао — 10 г

Соль

Подсластитель

Для крема:

Крем-сыр — 270 г

Сливки 33% — 200 г

Какао — 2 ч. л.

Подсластитель

Способ приготовления:

Растопить шоколад и масло, перемешать. Сбить желтки с подсластителем и какао, добавить остывшую шоколадную массу, перемешать миксером. Сбить белки с солью до стойких пиков, аккуратно ввести их в шоколадную массу. Выложить массу на пергамент, разровнять в форме прямоугольника. Обязательно — пергамент. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Корж полностью остудить и разрезать на ровные 4 части. Для крема взбить сливки до пиков, добавить другие ингредиенты, перемешать миксером. Собрать торт, чередуя коржи и крем. Украсить по желанию. Оставить в холодильнике на 3 часа, а лучше на ночь.

Ранее "Телеграф" делился рецептом шоколадного торта, который можно испечь без яиц. А также мы рассказывали о секретах приготовления тертого пирога, чтобы вкус получился, как у бабушки.