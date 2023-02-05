Рецепт удивительно вкусного закусочного пирога из шести ингредиентов: идеально подойдет на завтрак (видео)

Начинку к закусочному пирогу можно варьировать по вашему вкусу

Если вам надоел омлет на завтрак, хотя и его можно приготовить шикарно, попробуйте вариант другого блюда – закусочный пирог из слоеного теста. Получается хрустящим и аппетитным. Ингредиенты в начинке, включая колбасу и сыр, сделают ваш завтрак сытным и вкусным.

Простой рецепт закусочного пирога из шести ингредиентов опубликовал фудблог kelbas_v в Инстаграм. Бонус этой кулинарной идеи в том, что продукты для начинки можно подобрать по вашему вкусу. Или каждый раз придумывать новый вкус.

Ингредиенты:

3 яйца

100 мл молока

зеленый лук

50-70 г ветчины/колбасы

50-70 г твердого сыра

500 г бездрожжевого слоеного теста

Способ приготовления:

Размораживаем тесто. Вечером положите его на верхнюю полку холодильника и на утро будете иметь тесто в идеальном состоянии. Готовим начинку. Взбиваем яйца, добавляем молоко, нарезанные ветчину и зеленый лук, перемешиваем, выливаем на разогретую и смазанную растительным маслом сковороду, даем 1 минуту "схватиться" и начинаем перемешивать лопаточкой 2-3 минуты, делая такую себе яичную кашу. Снимаем сковороду с огня и даем массе немного остыть. Собираем пирог. Тесто немного раскатываем в прямоугольник и перекладываем на противень, застеленный смазанным растительным маслом пергаментом. На середину выкладываем яичную смесь, посыпаем ее тертым сыром, делаем надрезы на тесте и складываем косичку (показано на видео). Положите обрезки теста сверху. Смазываем пирог взбитым яйцом, присыпаем кунжутом, печем 20-25 минут при 200 градусах. Ставьте обязательно в разогретую духовку.

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