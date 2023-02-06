Готовим настоящий зеленый борщ: идеальное блюдо на обед для всей семьи
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Известный шеф-повар поделился своим рецептом украинского блюда
Украинская кухня славится своими вкусными и питательными блюдами. Одним из таких является зеленый борщ – за последние годы появилось огромное количество вариаций рецептов, которые понравятся даже самым требовательным гурманам.
Украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился своим рецептом зеленого борща – с крапивой и сельдереем. А во время процесса некоторые ингредиенты шеф-повар предлагает взбить блендером. По словам Евгения, эта небольшая уловка придаст борщу аппетитный и насыщенный зеленый цвет.
Ингредиенты:
- Куриные бедра – 2 шт;
- Картофель – 3-4 шт;
- Яйца – 3-4 шт;
- Вода – 3 л;
- Репчатый лук – 2 шт;
- Морковь – 1 шт;
- Корень сельдерея – 1/4 шт;
- Лавровые листья – 2-3 шт;
- Щавель – 1 пучок;
- Крапива – 1 пучок;
- Петрушка – 10 веточек;
- Душистый перец – 3-4 горошины;
- Подсолнечное масло – 3 ст.л.
Приготовление:
- Начинать приготовление зеленого борща следует с бульона: в кастрюлю к промытым куриным бедрам положите целый очищенный репчатый лук, половину моркови, нарезанный корень сельдерея, душистый перец и лавровые листья. Ингредиенты залейте 3л воды и варите 30 минут.
- После того как бульон сварится, достаньте овощи из кастрюли.
- Теперь готовим зажарку. Для этого второй репчатый лук нарежьте на мелкие кусочки и поджарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета. В это время натрите другую часть моркови на большой терке и добавьте в лук. Жарить овощи нужно около 5 минут.
- 3-4 картофеля нарежьте на кусочки и добавьте в бульон. Варите 15 минут.
- В это время отдельно нужно сварить яйца в подсоленной воде.
- Когда борщ почти приготовится, добавьте к бульону с картофелем порезанную зелень: половину пучка щавеля и пучок крапивы. Также не забываем о зажарке.
- Остальную часть щавеля смешать с петрушкой и залить 150 мл воды. Перебить зелень блендером в состояние пюре, пропустить через сито и добавить в зеленый борщ.
- Доведите борщ до кипения.
- Подавайте блюдо с разрезанными пополам яйцами. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкусного бюджетного завтрака – пышного омлета из одного яйца. Такое блюдо особенно понравится детям.