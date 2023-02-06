Готовим настоящий зеленый борщ: идеальное блюдо на обед для всей семьи

Известный шеф-повар поделился своим рецептом украинского блюда

Украинская кухня славится своими вкусными и питательными блюдами. Одним из таких является зеленый борщ – за последние годы появилось огромное количество вариаций рецептов, которые понравятся даже самым требовательным гурманам.

Украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился своим рецептом зеленого борща – с крапивой и сельдереем. А во время процесса некоторые ингредиенты шеф-повар предлагает взбить блендером. По словам Евгения, эта небольшая уловка придаст борщу аппетитный и насыщенный зеленый цвет.

Ингредиенты:

Куриные бедра – 2 шт;

Картофель – 3-4 шт;

Яйца – 3-4 шт;

Вода – 3 л;

Репчатый лук – 2 шт;

Морковь – 1 шт;

Корень сельдерея – 1/4 шт;

Лавровые листья – 2-3 шт;

Щавель – 1 пучок;

Крапива – 1 пучок;

Петрушка – 10 веточек;

Душистый перец – 3-4 горошины;

Подсолнечное масло – 3 ст.л.

Приготовление:

Начинать приготовление зеленого борща следует с бульона: в кастрюлю к промытым куриным бедрам положите целый очищенный репчатый лук, половину моркови, нарезанный корень сельдерея, душистый перец и лавровые листья. Ингредиенты залейте 3л воды и варите 30 минут. После того как бульон сварится, достаньте овощи из кастрюли. Теперь готовим зажарку. Для этого второй репчатый лук нарежьте на мелкие кусочки и поджарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета. В это время натрите другую часть моркови на большой терке и добавьте в лук. Жарить овощи нужно около 5 минут. 3-4 картофеля нарежьте на кусочки и добавьте в бульон. Варите 15 минут. В это время отдельно нужно сварить яйца в подсоленной воде. Когда борщ почти приготовится, добавьте к бульону с картофелем порезанную зелень: половину пучка щавеля и пучок крапивы. Также не забываем о зажарке. Остальную часть щавеля смешать с петрушкой и залить 150 мл воды. Перебить зелень блендером в состояние пюре, пропустить через сито и добавить в зеленый борщ. Доведите борщ до кипения. Подавайте блюдо с разрезанными пополам яйцами. Приятного аппетита!

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