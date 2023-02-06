Райское наслаждение: рецепт домашних конфет "Рафаелло" из трех ингредиентов

На приготовление этого десерта у вас уйдет от силы полчаса.

Любой десерт, приготовленный своими руками, получается намного вкуснее магазинного. А если он еще и готовится очень быстро и без жарки/варки или выпекания в духовке, то и вовсе цены нет такому рецепту. К примеру, вы можете приготовить потрясающий кокосовый торт без выпечки, или же полакомится самодельными конфетами "Рафаелло".

Рецептом вкуснейших кокосовых конфет, в котором всего 3 ингредиента, поделилась кулинарный блогер Юлия Петрова у себя на странице в Инстаграм. Блогер отмечает, что из указанного количества продуктов, получается 20 вкусненьких конфет.

"Райское наслаждение, иначе не скажешь" — добавила Юлия.

Кокосовые конфеты: рецепт

Ингредиенты:

кокосовая стружка – 200г (+20г для обсыпки)

сгущенка — 4 ст.л.

миндаль

Способ приготовления:

К кокосовой стружке добавьте сгущенку, и хорошо перемешайте все до однородности (масса должна держать форму, если ее сжать в руке). После смесь отправьте в холодильник на 20 минут. Из готовой массы формируйте шарики, и в центр кладите миндаль. Шарики обваливайте в кокосовой стружке (если плохо липнут, на одну секунду окуните шарик в холодную воду).

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