"Романтическое" печенье с сердечками: рецепт потрясающего десерта на День святого Валентина

Вкуснейший рецепт домашнего печенья для влюбленных

На календаре февраль, а это значит, что совсем скоро, а именно 14 февраля, отмечается самый романтический праздник в году — День святого Валентина или День всех влюбленных. Почему бы не порадовать своего любимого человека вкусными сладостями собственного приготовления. Это могут быть потрясающие домашние конфеты аля "Рафаелло", или же милое печенье с сердечками.

Рецептом такого печенья поделилась кулинарный блогер Юлия Петрова на своей странице в Инстаграм. Кулинар отмечает, что тесто на печенье получается таким легким, что оно просто тает во рту. Обязательно попробуйте приготовить такой десерт.

Вкуснейшее печенье с сердечками на День влюбленных: рецепт

Ингредиенты:

сливочное масло — 200г

сахар — 120г

ванильный сахар – 10г

яйца – 2 шт.

мука ~400 — 430г

рыхлитель – 1 ч.л.

соль — щепотка

джем, варенье или – топинг

Способ приготовления:

Масло комнатной температуры смешайте с сахаром, солью и ванильным сахаром, и все хорошо перемешайте. Добавьте яйца и взбейте миксером в однородную массу. Постепенно добавляйте просеянную муку и разрыхлитель. Должно получится мягкое тесто. Формируйте небольшие шарики, пальцем сделайте форму сердца по центру будущего печенья и залейте его топингом (джемом или вареньем). Выпекайте в разогретой духовке до 180 ° приблизительно 8-10 минут.

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