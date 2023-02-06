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"Романтическое" печенье с сердечками: рецепт потрясающего десерта на День святого Валентина

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Что приготовить на День влюбленных
Что приготовить на День влюбленных. Фото instagram

Вкуснейший рецепт домашнего печенья для влюбленных

На календаре февраль, а это значит, что совсем скоро, а именно 14 февраля, отмечается самый романтический праздник в году — День святого Валентина или День всех влюбленных. Почему бы не порадовать своего любимого человека вкусными сладостями собственного приготовления. Это могут быть потрясающие домашние конфеты аля "Рафаелло", или же милое печенье с сердечками.

Рецептом такого печенья поделилась кулинарный блогер Юлия Петрова на своей странице в Инстаграм. Кулинар отмечает, что тесто на печенье получается таким легким, что оно просто тает во рту. Обязательно попробуйте приготовить такой десерт.

Вкуснейшее печенье с сердечками на День влюбленных: рецепт

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 200г
  • сахар — 120г
  • ванильный сахар – 10г
  • яйца – 2 шт.
  • мука ~400 — 430г
  • рыхлитель – 1 ч.л.
  • соль — щепотка
  • джем, варенье или – топинг

Способ приготовления:

  1. Масло комнатной температуры смешайте с сахаром, солью и ванильным сахаром, и все хорошо перемешайте.
  2. Добавьте яйца и взбейте миксером в однородную массу. Постепенно добавляйте просеянную муку и разрыхлитель. Должно получится мягкое тесто.
  3. Формируйте небольшие шарики, пальцем сделайте форму сердца по центру будущего печенья и залейте его топингом (джемом или вареньем).
  4. Выпекайте в разогретой духовке до 180 ° приблизительно 8-10 минут.

Раньше мы рассказывали, что можно подарить любимому парню или мужчине в День влюбленных. "Телеграф" создал целую подборку идей для создания милых презентов своими руками.

Теги:
#Рецепт #Печенье #День влюбленных #День Святого Валентина