Подавать со сметанкой: рецепт картофельных зраз с румяной корочкой и аппетитной начинкой (видео)
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Вкусное и бюджетное блюдо, очень легкое в приготовлении
Ароматные картофельные зразы, несомненно, понравятся не только вегетарианцам или соблюдающим пост, но и мясоедам. Предлагаем приготовить зразы с грибной начинкой. Хотя сделать их можно из любых овощей. Это уже на ваш вкус.
"Их можно заморозить и быстро поджарить, когда у вас нет времени готовить ужин. Начинки можно делать разные: с капустой, мясом, грибами" — отмечает фудблогер Татьяна, рекомендуя подавать готовое блюдо со сметаной.
Как приготовить картофельные зразы
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 1 яйцо
- 2-3 ст.л. муки
- соль, перец, сушеный чеснок
Для начинки:
- 500 г грибов
- 150 г сулугуни
Приготовление:
- Картофель очистить, залить водой, посолить и отварить до полной готовности.
- Тщательно слить воду. Ее не должно остаться ни капли.
- Переложить картофель в миску и растолочь в пюре. Дать остыть до теплого, периодически помешивая.
- Добавить яйцо, соль, перец, сушеный чеснок и хорошо вымешать.
- Добавить муку и перемешать еще раз. Должно получиться однородное тесто, которое хорошо лепится.
- Рабочую поверхность посыпать мукой.
- Делаем начинку. Грибы мелко порезать. Обжарить до хрустящей корочки. Посолить, поперчить. Как остынут, добавить натертый сыр.
- Взять небольшую часть теста, сформировать шарик. Размять его пальцами. Положить начинку и слепить края, сформировав форму овального или круглого пирожка.
- Готовые зразы обжарить на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.
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