Подавать со сметанкой: рецепт картофельных зраз с румяной корочкой и аппетитной начинкой (видео)

Вкусное и бюджетное блюдо, очень легкое в приготовлении

Ароматные картофельные зразы, несомненно, понравятся не только вегетарианцам или соблюдающим пост, но и мясоедам. Предлагаем приготовить зразы с грибной начинкой. Хотя сделать их можно из любых овощей. Это уже на ваш вкус.

"Их можно заморозить и быстро поджарить, когда у вас нет времени готовить ужин. Начинки можно делать разные: с капустой, мясом, грибами" — отмечает фудблогер Татьяна, рекомендуя подавать готовое блюдо со сметаной.

Как приготовить картофельные зразы

Ингредиенты:

1 кг картофеля

1 яйцо

2-3 ст.л. муки

соль, перец, сушеный чеснок

Для начинки:

500 г грибов

150 г сулугуни

Приготовление:

Картофель очистить, залить водой, посолить и отварить до полной готовности. Тщательно слить воду. Ее не должно остаться ни капли. Переложить картофель в миску и растолочь в пюре. Дать остыть до теплого, периодически помешивая. Добавить яйцо, соль, перец, сушеный чеснок и хорошо вымешать. Добавить муку и перемешать еще раз. Должно получиться однородное тесто, которое хорошо лепится. Рабочую поверхность посыпать мукой. Делаем начинку. Грибы мелко порезать. Обжарить до хрустящей корочки. Посолить, поперчить. Как остынут, добавить натертый сыр. Взять небольшую часть теста, сформировать шарик. Размять его пальцами. Положить начинку и слепить края, сформировав форму овального или круглого пирожка. Готовые зразы обжарить на среднем огне с двух сторон до румяной корочки.

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