Вкусное, ароматное и легкое в приготовлении: рецепт необычного мятного печенья
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Рецепт для любителей чего-то необычного
Необязательно покупать в магазине различное печенье и десерты, чтобы побаловать себя за чаем. А все потому, что даже самую необычную выпечку можно приготовить самостоятельно, и при чем она будет в разы вкуснее магазинной. Предлагаем вам как-то приготовить необычное мятное печенье.
Рецептом такого десерта поделилась кулинарный блогер Юлия Петрова на своей странице в Инстаграм. Кулинар отмечает, что печенье получается очень вкусным и ароматным, а также оно легкое в приготовлении.
Мятное печенье: рецепт
Ингредиенты:
- мука – 400г
- сливочное масло — 200г
- сахар — 200г
- яйца – 2 шт.
- мята – 60г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Листья свежей мяты помойте и обсушите. Добавьте к мяте сахар и пробейте все с помощью погружного блендера до однородности.
- В мятную массу добавьте яйца, и еще раз все пробейте, чтобы получилась жидкая масса болотного цвета.
- Добавьте растопленное сливочное масло и пробейте блендером к гладкости еще раз.
- Затем постепенно добавляйте муку, разрыхлитель и замесите тесто. Тесто получается мягким и немного липким.
- Сформируйте небольшие шарики, выложите их на лист застеленный пергаментом. Украсьте орехами и отправьте в духовку на 15 минут при 180°.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить ароматное и вкусное печенье с повидлом. От этого десерта будут в восторге и дети, и взрослые.