Вкусное, ароматное и легкое в приготовлении: рецепт необычного мятного печенья

Рецепт для любителей чего-то необычного

Необязательно покупать в магазине различное печенье и десерты, чтобы побаловать себя за чаем. А все потому, что даже самую необычную выпечку можно приготовить самостоятельно, и при чем она будет в разы вкуснее магазинной. Предлагаем вам как-то приготовить необычное мятное печенье.

Рецептом такого десерта поделилась кулинарный блогер Юлия Петрова на своей странице в Инстаграм. Кулинар отмечает, что печенье получается очень вкусным и ароматным, а также оно легкое в приготовлении.

Мятное печенье: рецепт

Ингредиенты:

мука – 400г

сливочное масло — 200г

сахар — 200г

яйца – 2 шт.

мята – 60г

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Листья свежей мяты помойте и обсушите. Добавьте к мяте сахар и пробейте все с помощью погружного блендера до однородности. В мятную массу добавьте яйца, и еще раз все пробейте, чтобы получилась жидкая масса болотного цвета. Добавьте растопленное сливочное масло и пробейте блендером к гладкости еще раз. Затем постепенно добавляйте муку, разрыхлитель и замесите тесто. Тесто получается мягким и немного липким. Сформируйте небольшие шарики, выложите их на лист застеленный пергаментом. Украсьте орехами и отправьте в духовку на 15 минут при 180°.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить ароматное и вкусное печенье с повидлом. От этого десерта будут в восторге и дети, и взрослые.