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Вкусное, ароматное и легкое в приготовлении: рецепт необычного мятного печенья

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Вкусное мятное печенье - пошаговое приготовление
Вкусное мятное печенье - пошаговое приготовление. Фото instagram

Рецепт для любителей чего-то необычного

Необязательно покупать в магазине различное печенье и десерты, чтобы побаловать себя за чаем. А все потому, что даже самую необычную выпечку можно приготовить самостоятельно, и при чем она будет в разы вкуснее магазинной. Предлагаем вам как-то приготовить необычное мятное печенье.

Рецептом такого десерта поделилась кулинарный блогер Юлия Петрова на своей странице в Инстаграм. Кулинар отмечает, что печенье получается очень вкусным и ароматным, а также оно легкое в приготовлении.

Мятное печенье: рецепт

Ингредиенты:

  • мука – 400г
  • сливочное масло — 200г
  • сахар — 200г
  • яйца – 2 шт.
  • мята – 60г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Листья свежей мяты помойте и обсушите. Добавьте к мяте сахар и пробейте все с помощью погружного блендера до однородности.
  2. В мятную массу добавьте яйца, и еще раз все пробейте, чтобы получилась жидкая масса болотного цвета.
  3. Добавьте растопленное сливочное масло и пробейте блендером к гладкости еще раз.
  4. Затем постепенно добавляйте муку, разрыхлитель и замесите тесто. Тесто получается мягким и немного липким.
  5. Сформируйте небольшие шарики, выложите их на лист застеленный пергаментом. Украсьте орехами и отправьте в духовку на 15 минут при 180°.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить ароматное и вкусное печенье с повидлом. От этого десерта будут в восторге и дети, и взрослые.

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