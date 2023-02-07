Без муки и лишних калорий: простой рецепт умопомрачительного кокосового печенья (видео)

Такой десерт не сильно отразится на фигуре

Десерты без муки – отличная альтернатива для тех, кто хочет съесть что-то вкусное, но не испортить фигуру. Без этого ингредиента можно сделать как потрясающий торт, так и умопомрачительное домашнее печенье с кокосовой стружкой.

Простой рецепт кокосового печенья рассказывает нутрициолог Любовь Жуковская в своем блоге в Инстаграм. По ее словам, с такой выпечкой можно не переживать за лишние калории, а устраивать ароматные чаепития. К тому же, готовится этот десерт невероятно просто.

Рецепт кокосового печенья без муки

Ингредиенты:

150 г кокосовой стружки

5 яиц

Щепотка ванилина

Щепотка соли

Сахарозаменитель по вкусу (хорошо подойдет стевия)

Способ приготовления:

Взбиваем отдельно белки с щепоткой соли (не сильно). Далее добавляем ванилин и подсластитель. Взбиваем до крепких пиков. Высыпаем кокосовую стружку, взбитые желтки и осторожно перемешиваем. Выкладываем на пергамент, как на видео. Выпекаем в течение 15 минут при 180 градусах.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт чудесного шоколадного торта, который можно испечь без яиц. А также мы рассказывали, как приготовить тертый пирог, такой десерт в нашем детстве нам подавали бабушки.