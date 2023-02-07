Без муки и лишних калорий: простой рецепт умопомрачительного кокосового печенья (видео)
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Такой десерт не сильно отразится на фигуре
Десерты без муки – отличная альтернатива для тех, кто хочет съесть что-то вкусное, но не испортить фигуру. Без этого ингредиента можно сделать как потрясающий торт, так и умопомрачительное домашнее печенье с кокосовой стружкой.
Простой рецепт кокосового печенья рассказывает нутрициолог Любовь Жуковская в своем блоге в Инстаграм. По ее словам, с такой выпечкой можно не переживать за лишние калории, а устраивать ароматные чаепития. К тому же, готовится этот десерт невероятно просто.
Рецепт кокосового печенья без муки
Ингредиенты:
- 150 г кокосовой стружки
- 5 яиц
- Щепотка ванилина
- Щепотка соли
- Сахарозаменитель по вкусу (хорошо подойдет стевия)
Способ приготовления:
- Взбиваем отдельно белки с щепоткой соли (не сильно).
- Далее добавляем ванилин и подсластитель. Взбиваем до крепких пиков.
- Высыпаем кокосовую стружку, взбитые желтки и осторожно перемешиваем.
- Выкладываем на пергамент, как на видео.
- Выпекаем в течение 15 минут при 180 градусах.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт чудесного шоколадного торта, который можно испечь без яиц. А также мы рассказывали, как приготовить тертый пирог, такой десерт в нашем детстве нам подавали бабушки.