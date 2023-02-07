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Без муки и лишних калорий: простой рецепт умопомрачительного кокосового печенья (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Что может быть вкуснее домашнего печенья
Что может быть вкуснее домашнего печенья. Фото freepik.com

Такой десерт не сильно отразится на фигуре

Десерты без муки – отличная альтернатива для тех, кто хочет съесть что-то вкусное, но не испортить фигуру. Без этого ингредиента можно сделать как потрясающий торт, так и умопомрачительное домашнее печенье с кокосовой стружкой.

Простой рецепт кокосового печенья рассказывает нутрициолог Любовь Жуковская в своем блоге в Инстаграм. По ее словам, с такой выпечкой можно не переживать за лишние калории, а устраивать ароматные чаепития. К тому же, готовится этот десерт невероятно просто.

Рецепт кокосового печенья без муки

Ингредиенты:

  • 150 г кокосовой стружки
  • 5 яиц
  • Щепотка ванилина
  • Щепотка соли
  • Сахарозаменитель по вкусу (хорошо подойдет стевия)

Способ приготовления:

  1. Взбиваем отдельно белки с щепоткой соли (не сильно).
  2. Далее добавляем ванилин и подсластитель. Взбиваем до крепких пиков.
  3. Высыпаем кокосовую стружку, взбитые желтки и осторожно перемешиваем.
  4. Выкладываем на пергамент, как на видео.
  5. Выпекаем в течение 15 минут при 180 градусах.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт чудесного шоколадного торта, который можно испечь без яиц. А также мы рассказывали, как приготовить тертый пирог, такой десерт в нашем детстве нам подавали бабушки.

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#Рецепт #Печенье