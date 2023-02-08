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Очень вкусно и “хрустительно”: рецепт ароматных гренок с запеченным чесноком

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Гренки с запеченным чесноком - рецепт Новость обновлена 08 февраля 2023, 19:30
Гренки с запеченным чесноком - рецепт. Фото instagram

Эта закуска отлично подойдет к бокальчику пива вечерком

Ситуация в стране остается очень напряженной, и чтобы не сойти с ума иногда нужно отвлекаться. К примеру, почему не выпить бокальчик пива в домашней обстановке с вкусной закуской собственного приготовления. Это могут быть ароматные куриные крылышки с кисло-сладким соусом, или же домашние гренки с чесночком, рецептом которых мы и хотим с вами поделиться.

Как приготовить такие вкусные и "хрустительные" чесночные гренки рассказала кулинарный блогер Татьяна Бортник на своей странице в Инстаграм. Готовьте сразу много, ведь они очень вкусные.

Гренки с запеченным чесноком: рецепт

Ингредиенты:

  • 2 большие головки чеснока
  • багет меньше или половину обычного
  • 80г масла сливочного
  • зелень
  • масло оливковое
  • соль/перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. С чеснока срежьте верх, чтобы открылись все зубчики, положите его в фольгу или пергамент, посыпьте солью и специями, сбрызните маслом, желательно оливковым, закутайте в бумагу/фольгу и запекайте до мягкости 20-25мин при 180°.
  2. В размягченное (комнатной т-ре) масло нашинкуйте и добавьте зелень, выжмите запеченный чеснок, посолите, поперчите и все хорошенько размешайте. .
  3. Багет разрежьте пополам и поровну смажьте каждую частичку начинкой. Сразу поставить в духовой шкаф и выпекайте 15 мин при 180°.

Раньше мы рассказывали, как буквально за секунду сделать картофельное пюре вдвое вкуснее. Если добавить один секретный ингредиент, блюдо будет идеальным!

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#Рецепт #Закуска #Гренки