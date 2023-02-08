Очень вкусно и “хрустительно”: рецепт ароматных гренок с запеченным чесноком
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Эта закуска отлично подойдет к бокальчику пива вечерком
Ситуация в стране остается очень напряженной, и чтобы не сойти с ума иногда нужно отвлекаться. К примеру, почему не выпить бокальчик пива в домашней обстановке с вкусной закуской собственного приготовления. Это могут быть ароматные куриные крылышки с кисло-сладким соусом, или же домашние гренки с чесночком, рецептом которых мы и хотим с вами поделиться.
Как приготовить такие вкусные и "хрустительные" чесночные гренки рассказала кулинарный блогер Татьяна Бортник на своей странице в Инстаграм. Готовьте сразу много, ведь они очень вкусные.
Гренки с запеченным чесноком: рецепт
Ингредиенты:
- 2 большие головки чеснока
- багет меньше или половину обычного
- 80г масла сливочного
- зелень
- масло оливковое
- соль/перец по вкусу
Способ приготовления:
- С чеснока срежьте верх, чтобы открылись все зубчики, положите его в фольгу или пергамент, посыпьте солью и специями, сбрызните маслом, желательно оливковым, закутайте в бумагу/фольгу и запекайте до мягкости 20-25мин при 180°.
- В размягченное (комнатной т-ре) масло нашинкуйте и добавьте зелень, выжмите запеченный чеснок, посолите, поперчите и все хорошенько размешайте. .
- Багет разрежьте пополам и поровну смажьте каждую частичку начинкой. Сразу поставить в духовой шкаф и выпекайте 15 мин при 180°.
Раньше мы рассказывали, как буквально за секунду сделать картофельное пюре вдвое вкуснее. Если добавить один секретный ингредиент, блюдо будет идеальным!